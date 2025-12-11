Assine
Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados rejeita cassação de Carla Zambelli

Parlamentar é acusada de ser a mandante de ações criminosas e, em junho, fugiu para a Itália a fim de driblar a Justiça

Luana Patriolino - Correio Braziliense
Repórter
Repórter
11/12/2025 07:32

Em pronunciamento, à bancada, deputada Carla Zambelli (PL-SP).
Câmara dos Deputados rejeita cassação de Carla Zambelli crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na madrugada desta quinta-feira (11/12) a cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por invadir o sistema de Justiça e está presa na Itália. Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contrários, contudo, seria necessário a maioria absoluta para a cassação, ou seja, 257 votos, número que não foi alcançado.

Contexto histórico

Zambelli foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do STF pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Os integrantes do colegiado definiram 10 anos de prisão para a parlamentar, além da cassação, inelegibilidade e pagamento de multa.

Segundo a investigação da Polícia Federal, a deputada e o hacker Walter Delgatti Netto teriam invadido seis sistemas do Judiciário por 13 vezes. Eles inseriram 16 documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes e ordens para quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens do magistrado.

A parlamentar é acusada de ser a mandante das ações criminosas. O objetivo era desacreditar o processo eleitoral brasileiro e colocar a opinião pública contra as instituições democráticas. Em junho, fugiu para a Itália a fim de driblar a Justiça.

Dias depois de ser procurada pela Interpol, foi presa nos arredores de Roma. O governo brasileiro pediu a extradição da deputada, que ainda não foi analisada pela justiça italiana. Além da prisão, a Suprema Corte também determinou a perda imediata do mandato da parlamentar.

