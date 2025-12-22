Nikolas Ferreira ironiza Havaianas: ‘Nem todo mundo agora vai usar’

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez um trocadilho com o slogan mais conhecido da Havaianas e ironizou a marca ao dizer: “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”, trocadilho com o tradicional “todo mundo usa”. A frase, publicada no X nesta segunda-feira (22/12), se soma a mobilização de figuras da direita que passaram a defender boicote à empresa após a veiculação de um comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres.

A mobilização começou nesse domingo (21/12), quando o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) divulgou vídeo acusando a Havaianas de usar “propaganda subliminar” ao exibir Fernanda Torres dizendo que não deseja que os brasileiros iniciem 2026 “com o pé direito”. No comercial, a atriz afirma que quer que o público comece o ano “com os dois pés”, seja na porta, na estrada ou “na jaca”, em tom leve e motivacional.

Cleitinho, porém, afirmou que a fala se encaixa no ambiente polarizado do país e sugeriu que a menção ao “pé direito” funciona como metáfora eleitoral. Ele também criticou a escolha de Fernanda Torres, avaliando que a atriz teria posições contrárias às defendidas por políticos da direita. “Quem é de direita já sabe o que fazer com as Havaianas no ano que vem”, disse, reforçando o argumento de que “quem lacra não lucra”.

A crítica rapidamente ganhou adesões. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos, publicou vídeo no domingo (21/12) afirmando que a empresa teria “se descolado da realidade” ao associar a marca a uma figura “identificada com a esquerda”. Ele disse considerar a sandália um “símbolo nacional” e, ao mencionar o slogan do comercial, passou a interpretar a mensagem como política. No final, jogou um par de Havaianas no lixo.

Outros nomes da direita, como o deputado Rodrigo Valadares (PL-SE) e o vereador recifense Gilson Machado Filho (PL), também afirmaram que a marca estaria fazendo “campanha política explícita” e sugeriram que consumidores optem por marcas concorrentes. Influenciadores conservadores passaram a reforçar que a empresa estaria “misturando sandália com ideologia”.

Críticas

Nas redes da Havaianas, o vídeo publicado na quinta-feira (18/12) já ultrapassa 6 milhões de visualizações. A peça aparece apenas na aba de Reels, o que levou alguns usuários a questionarem se teria sido retirada do feed principal após a repercussão. Até o momento, porém, nem a marca nem Fernanda Torres se manifestaram sobre a controvérsia.

A campanha também provocou reação no campo oposto. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) criticou o boicote e lembrou que a maior e mais moderna fábrica de Havaianas está em Montes Claros, no Norte de Minas. Para ela, ao estimular o boicote, Cleitinho estaria defendendo um prejuízo econômico para a região. “O senador está defendendo um boicote econômico ao Norte de Minas. Uma vergonha!”, escreveu.