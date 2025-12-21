Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Senador de Minas propõe boicote às sandálias Havaianas

Tradicional marca de chinelos de dedo despertou a ira de Cleitinho que alega propaganda subliminar contra a direita

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/12/2025 19:45

compartilhe

SIGA
x
Havaianas provoca ira da direita
Havaianas provoca ira da direita crédito: reprodução instagram @havaianas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) propôs um boicote à marca de chinelos Havaiana por causa de um comercial estrelado por Fernanda Montenegro sob o argumento de que a marca está fazendo propaganda subliminar contra a eleição de políticos de direita. Nele, a atriz propõe aos brasileiros que não comecem “2026 com o pé direito”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende… depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, afirma a atriz na peça publicitária que está sendo veiculada nas redes sociais. 

Leia Mais


Segundo ele, a referência ao pé direito e uma “metáfora” contra as eleições de representantes da direita. “As Havaianas vão falar que foi só uma propaganda, mas a gente sabe o recado que a Havaianas quis deixar aqui, até porque o ano que vem é um ano eleitoral. E o país está extremamente polarizado. E quem que ela contrata para poder fazer essa propaganda? Uma atriz que é declaradamente contra a direita”, afirma o senador em um vídeo postado em suas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo ele, quem “é de direita já sabe o que fazer com as Havaianas o ano que vem”. “Até porque quem lacra não lucra”, afirma o senador. 

Tópicos relacionados:

boicote cleitinho havaiana senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay