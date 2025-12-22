Assine
overlay
Início Política
POLÊMICA NAS REDES SOCIAIS

Havaianas: Duda diz que Cleitinho promove boicote ao Norte de Minas

Deputada afirma que campanha contra a marca ameaça empregos em Montes Claros e acusa senador de estimular boicote econômico à região

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
22/12/2025 10:44 - atualizado em 22/12/2025 11:01

compartilhe

SIGA
x
Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração
Havaianas: Duda diz que Cleitinho promove boicote ao Norte de Minas crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) reagiu, nesse domingo (21/12), ao boicote à marca Havaianas defendido pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) após a veiculação de uma campanha publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar criticou duramente a iniciativa e afirmou que o movimento representa um ataque direto à economia do Norte de Minas. Duda ressaltou que a maior e mais moderna fábrica da Havaianas está localizada em Montes Claros, município que concentra parte significativa dos empregos gerados pela empresa no estado.

Para a deputada, ao incentivar um boicote à marca, Cleitinho estaria, na prática, defendendo um prejuízo econômico à região. Na postagem, ela classificou a postura do senador, que é cotado como pré-candidato ao governo de Minas em 2026, como “uma vergonha”.

“Pra quem não sabe: a maior e mais moderna fábrica da Havaianas fica em Montes Claros, no Norte de Minas. O Senador e pré-candidato a Governador de MG está defendendo um boicote econômico ao Norte de Minas. Uma vergonha!”, escreveu.

A manifestação ocorre em meio à repercussão da campanha publicitária da Havaianas que gerou reação de políticos ligados à direita. Na peça, Fernanda Torres afirma que não deseja que os brasileiros comecem “2026 com o pé direito”, mas “com os dois pés”. O conteúdo, no entanto, foi interpretado por Cleitinho como uma crítica subliminar às eleições e aos representantes conservadores.

Leia Mais

Em vídeos publicados nas redes sociais, o senador afirmou que a referência ao “pé direito” seria uma metáfora política em um ano eleitoral e acusou a marca de se posicionar ideologicamente em um país marcado pela polarização. Ele também criticou a escolha da atriz, apontando que ela teria posições contrárias à direita, e passou a defender que consumidores deixem de comprar os produtos da empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, a Havaianas não se pronunciou oficialmente sobre as críticas nem sobre os pedidos de boicote feitos por lideranças políticas.

Tópicos relacionados:

cleitinho duda-salabert minas-gerais montes-claros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay