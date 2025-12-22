Havaianas: Duda diz que Cleitinho promove boicote ao Norte de Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) reagiu, nesse domingo (21/12), ao boicote à marca Havaianas defendido pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) após a veiculação de uma campanha publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres.

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar criticou duramente a iniciativa e afirmou que o movimento representa um ataque direto à economia do Norte de Minas. Duda ressaltou que a maior e mais moderna fábrica da Havaianas está localizada em Montes Claros, município que concentra parte significativa dos empregos gerados pela empresa no estado.

Para a deputada, ao incentivar um boicote à marca, Cleitinho estaria, na prática, defendendo um prejuízo econômico à região. Na postagem, ela classificou a postura do senador, que é cotado como pré-candidato ao governo de Minas em 2026, como “uma vergonha”.

“Pra quem não sabe: a maior e mais moderna fábrica da Havaianas fica em Montes Claros, no Norte de Minas. O Senador e pré-candidato a Governador de MG está defendendo um boicote econômico ao Norte de Minas. Uma vergonha!”, escreveu.

A manifestação ocorre em meio à repercussão da campanha publicitária da Havaianas que gerou reação de políticos ligados à direita. Na peça, Fernanda Torres afirma que não deseja que os brasileiros comecem “2026 com o pé direito”, mas “com os dois pés”. O conteúdo, no entanto, foi interpretado por Cleitinho como uma crítica subliminar às eleições e aos representantes conservadores.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o senador afirmou que a referência ao “pé direito” seria uma metáfora política em um ano eleitoral e acusou a marca de se posicionar ideologicamente em um país marcado pela polarização. Ele também criticou a escolha da atriz, apontando que ela teria posições contrárias à direita, e passou a defender que consumidores deixem de comprar os produtos da empresa.

Até o momento, a Havaianas não se pronunciou oficialmente sobre as críticas nem sobre os pedidos de boicote feitos por lideranças políticas.