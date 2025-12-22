Assine
PESQUISA DOXA

Zema aparece como principal nome em Minas, mas Lula mantém liderança

Pesquisa Doxa mostra governador mineiro em segundo lugar no voto estimulado para presidente, com desempenho regional desigual e distância de Lula

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
22/12/2025 19:30

O governador de Minas Gerais Romeu Zema aparece como principal nome da direita no estado na corrida presidencial, mas ainda distante de Lula, segundo pesquisa crédito: Reprodução/Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), surge como o principal nome do campo conservador na corrida presidencial dentro do estado, segundo levantamento da Doxa Pesquisa realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2025.

O dirigente aparece em segundo lugar no voto estimulado para presidente da República em Minas, com 15% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera com 39%.

Zema, no entanto, enfrenta um cenário desafiador no próprio estado que governa. A vantagem de Lula é ampla e se mantém em todas as regiões mineiras pesquisadas.

Realizada com 1.500 entrevistas presenciais em domicílios, a pesquisa da Doxa tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado de primeiro turno, além de Lula e Zema, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 13%, muito próximo do mineiro. Ratinho Júnior registra 5%, enquanto Ronaldo Caiado soma 3%. O percentual de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato chega a 20%, e outros 5% afirmam não saber ou preferem não responder.

A análise regional mostra que o desempenho de Zema varia consideravelmente dentro de Minas Gerais. Seu melhor resultado aparece na região Sul/Sudoeste, onde alcança 22% das intenções de voto, aproximando-se de Lula, que registra 27%. Na região Central Mineira e no Oeste de Minas, o governador soma 20%, seu segundo melhor desempenho.

No Triângulo, região de onde o governador de Minas é natural, ele alcança 10% das intenções de voto; enquanto Lula tem 32%. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zema aparece com 17%, mantendo distância significativa do atual presidente, que lidera com 36%.

Em outras regiões do estado, o desempenho de Zema é mais modesto. No Norte e Noroeste de Minas, ele registra 12%, enquanto Lula chega a 47%. No Vale do Rio Doce, o governador soma 17%, contra 42% do petista. O resultado mais desfavorável aparece no Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, onde Zema marca apenas 1%, enquanto Lula dispara com 62%.

O diretor do Instituto Doxa, Manuel Vilas Boas, avalia que Zema tem ainda dificuldades adicionais ao tentar nacionalizar seu nome. “No segundo mandato, com 31% de avaliação positiva, ele já está em uma situação em que o eleitor não está satisfeito com o governo estadual e muito menos disposto a levá-lo para a Presidência”, diz.

Ele aponta que a polarização entre os campos ligados a Lula e Bolsonaro tende a organizar a disputa, tanto no plano nacional quanto em Minas. “A eleição vai se dar entre o grupo político que apoia Bolsonaro e o que apoia o Lula”, conclui Vilas Boas.

A presença de Tarcísio de Freitas como alternativa à direita também impõe um obstáculo adicional para Zema. O governador paulista apresenta desempenho relativamente homogêneo em várias regiões mineiras, alcançando 17% no Norte e Noroeste, 16% no Jequitinhonha e Vale do Mucuri e 14% no Vale do Rio Doce.

A simulação de segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas reforça a vantagem do presidente em Minas Gerais. Nesse cenário, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 32% do governador paulista. Brancos e nulos somam 18%, enquanto 5% permanecem indecisos.

O contexto mineiro revela ainda um eleitorado pouco mobilizado pela polarização ideológica. Dados da mesma pesquisa indicam que quase metade dos eleitores do estado, 47%, se dizem indiferentes à posição ideológica do candidato a governador.

“São esses eleitores que vão decidir a eleição, tanto para governador quanto para presidente”, avalia Vilas Boas. Entre os que se posicionam, 28% afirmam preferir um nome identificado com a direita, enquanto 17% optam pela esquerda e apenas 7% se dizem alinhados ao centro. 

