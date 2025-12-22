Assine
ZEMA VIRA CANTOR COM IA

Zema faz vídeo com IA: 'Não é só governar, tem que cantar'

Governador usa inteligência artificial para se transformar em cantor de música com versos que fazem referência aos estereótipos de Minas Gerais

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
22/12/2025 09:59

Zema cantor feito por IA
Com IA, Zema se transforma em cantor e exalta Minas Gerais crédito: Reprodução/Redes Sociais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou nesta segunda-feira (22/12) um vídeo produzido com uso de inteligência artificial em que aparece como cantor, em uma peça descontraída que exalta a cultura, os costumes e os cenários do estado. A peça foi divulgada nas redes sociais do governador mineiro.

O vice-governador Mateus Simões (PSD) faz uma participação especial na gravação, surgindo como baterista da “banda” de Zema, também em versão criada por IA. No vídeo, Zema surge interpretando uma música com versos que fazem referência aos estereótipos de Minas Gerais, além das diferenças regionais e do clima do estado. Em um dos trechos, o governador afirma que “Minas Gerais é tudo de bão” e que “não é só governar não, tem que cantar e dançar também”.

“Vocês regaça daí, que eu regaço daqui. Beagá é mais grande que Araxá [cidade natal do governador]. Começou a chuvarada é agua sem parar. [...]. A temperatura cai e fica aquele friozinho. Com esse friozinho meu pé fica geladinho”, diz trecho da música. “Minas gerais é tudo de bão. Não é só governar não, tem que cantar e dançar também”, finaliza.

As imagens, todas geradas por inteligência artificial, mostram Zema em diferentes cenários. Ele aparece inicialmente cantando em um bar, tocando teclado, depois sob chuva em meio a uma floresta e, posteriormente, conduzindo um trator em uma plantação. O vídeo também traz o governador no metrô de Belo Horizonte.

