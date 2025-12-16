Zema só desiste de candidatura à Presidência se for vice, diz aliado
Presidente da Fiemg disse que projeto de Zema é aumentar a bancada do Novo no país
compartilheSIGA
Se depender da análise de um de seus maiores aliados, Romeu Zema só desistirá de concorrer à Presidência se for convidado a ser vice de um candidato de direita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Zema não recua, não. Ele não tem vaidade política, ele não quer ser político. Ele está indo para presidente para fazer deputados federais para o Novo”, avaliou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, em almoço com jornalistas nesta terça-feira, 16.
Ainda conforme Roscoe, o projeto de Zema é aumentar a bancada do Novo no país.
Sobre as próprias possibilidades políticas, Roscoe contou que foi procurado por quatro partidos para disputar a eleição e que os principais convites são para disputar o Senado ou a vaga de vice-governador. Um dos convites partiu de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que já falou publicamente que o chefe da federação das indústrias poderia ser seu vice.
Flávio Roscoe, que nunca foi filiado a partidos, disse que uma sigla lhe ofereceu legenda para concorrer a governador, mas não deve aceitar a proposta. Ele deve tomar sua decisão até março.