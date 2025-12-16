Assine
Zema só desiste de candidatura à Presidência se for vice, diz aliado

Presidente da Fiemg disse que projeto de Zema é aumentar a bancada do Novo no país

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
16/12/2025 16:26

Zema só desiste de candidatura à Presidência se for vice, diz aliado

Se depender da análise de um de seus maiores aliados, Romeu Zema só desistirá de concorrer à Presidência se for convidado a ser vice de um candidato de direita.

“Zema não recua, não. Ele não tem vaidade política, ele não quer ser político. Ele está indo para presidente para fazer deputados federais para o Novo”, avaliou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, em almoço com jornalistas nesta terça-feira, 16.

Ainda conforme Roscoe, o projeto de Zema é aumentar a bancada do Novo no país.

Sobre as próprias possibilidades políticas, Roscoe contou que foi procurado por quatro partidos para disputar a eleição e que os principais convites são para disputar o Senado ou a vaga de vice-governador. Um dos convites partiu de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que já falou publicamente que o chefe da federação das indústrias poderia ser seu vice.

Flávio Roscoe, que nunca foi filiado a partidos, disse que uma sigla lhe ofereceu legenda para concorrer a governador, mas não deve aceitar a proposta. Ele deve tomar sua decisão até março.

