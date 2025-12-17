Como cada deputado votou no projeto que autoriza a venda da Copasa

O Projeto de Lei (PL) 4.380/2025, que autoriza a venda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), obteve o apoio da maioria dos deputados estaduais em uma sessão longa nesta quarta-feira (17/12) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). De autoria do governador Romeu Zema (Novo), o texto foi aprovado por 53 votos favoráveis e 19 contrários.

A votação contou com a presença de 74 dos 77 parlamentares. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota, enquanto o deputado João Vítor Xavier (Cidadania) está licenciado. Já Cristiano Caporezzo (PL) e Mário Henrique Caixa (PV) não participaram da sessão.

Sob protestos de servidores que acompanhavam das galerias no plenário, a aprovação ocorreu após quase dez horas de trabalhos, em meio a uma sequência de manobras regimentais da oposição, que tentou atrasar a votação por meio de requerimentos e pedidos de verificação de quórum.

Com a aprovação em segundo turno, o projeto segue agora para sanção do governador Zema, que deve confirmar o aval à medida, defendida por ele como meio para a captação de recursos na adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). A privatização da Copasa, assim como a desestatização da Cemig e da Gasmig, integra a agenda do chefe do Executivo estadual desde o primeiro mandato.

O que determina o projeto?

O texto aprovado estabelece que a Copasa passará a operar no modelo de corporation (corporação), estrutura societária na qual há múltiplos acionistas, mas nenhum deles detém, isoladamente, o poder de controle, ainda que possua a maior fatia das ações. Na prática, o Estado poderá deixar de controlar a companhia por meio da venda de ações ou de um aumento de capital que dilua sua participação acionária.

Foi mantida, no entanto, a chamada golden share, ação especial que garante ao governo estadual poder de veto em decisões consideradas estratégicas para a empresa.

A proposta, que recebeu parecer favorável da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na semana passada, preserva cláusulas de tarifa social, impõe a obrigatoriedade do cumprimento das metas de universalização do saneamento previstas no Marco Legal do setor e assegura estabilidade de 18 meses aos servidores da Copasa. Após esse período, o texto prevê a possibilidade de realocação dos trabalhadores em outras empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pelo Estado.

Antes que a venda pudesse ser analisada, a Assembleia precisou aprovar a extinção do referendo que exigia consulta popular para a privatização de estatais em Minas Gerais. A exigência havia sido incorporada à Constituição estadual em 2001, durante o governo de Itamar Franco, como reação ao ciclo de privatizações da década de 1990.

Segundo o governo estadual, a maior parte dos recursos obtidos com a negociação das ações da Copasa será destinada ao financiamento de políticas públicas previstas pelo Propag. A legislação do programa obriga os estados a aplicarem entre 0,5% e 2% do valor de suas dívidas em áreas como infraestrutura e ensino profissionalizante.

O Executivo sustenta ainda que a privatização da companhia está alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabeleceu o prazo de 2033 para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no país.

