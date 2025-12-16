Cidades com Tarifa Zero: onde o transporte público já é de graça

A gratuidade nos ônibus aos domingos em Belo Horizonte, que começou a valer no último dia 14, rapidamente ganhou a aprovação dos moradores da cidade. No país, a capital mineira não é pioneira na iniciativa. O Brasil já conta com municípios que adotam o transporte público gratuito em diferentes formatos.

O caso mais emblemático é o de Maricá, no Rio de Janeiro. Desde 2014, a cidade oferece ônibus gratuitos, os “vermelhinhos”, para toda a população, em todos os dias da semana. De acordo com o site da prefeitura do município, a frota conta com 135 veículos, 39 linhas, média de 95 mil deslocamentos diários e cerca de 1.300 viagens por dia.

Outras cidades também se destacam. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a tarifa zero foi implementada em 2023, beneficiando moradores e visitantes. Em um mês de passe livre, o número de usuários do sistema de transporte cresceu. Eram 25 mil pessoas, em média, transportadas diariamente até 1° de novembro, quando o programa entrou em vigor. Um mês depois, segundo os primeiros dados consolidados, o número de usuários diários mais do que dobrou: passou para a casa de 52 mil, com picos de 54 mil, de acordo com informações da Agência Brasil.

De modelos integrais a dias específicos

Enquanto algumas prefeituras apostam na gratuidade total, outras seguem um caminho semelhante ao de Belo Horizonte, com foco em dias ou públicos específicos. A capital paulista também tem passagens dos ônibus municipais gratuitas aos domingos. O Domingão Tarifa Zero foi implementado em São Paulo em dezembro de 2023.

Em Brasília, no Distrito Federal (DF), o acesso ao transporte público, incluindo ônibus e metrô, é gratuito aos domingos e feriados desde março deste ano. “Essa é uma medida que vem para ajudar a população mais carente, aqueles que utilizam transporte público na nossa cidade, mas também com o objetivo de melhorar o turismo, melhorar o comércio e fazer com que as pessoas tenham acesso ao lazer na nossa cidade”, afirmou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MBD), à época em que a medida foi adotada.

