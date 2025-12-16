Assine
Cidades com Tarifa Zero: onde o transporte público já é de graça

Além de Belo Horizonte, outras cidades brasileiras já adotaram a gratuidade nos ônibus; conheça os modelos

16/12/2025 15:13 - atualizado em 16/12/2025 15:45

Passageiros embarcam em ônibus no Centro de Belo Horizonte no primeiro domingo de gratuidade do transporte coletivo
Passageiros embarcam em ônibus no Centro de Belo Horizonte no primeiro domingo de gratuidade do transporte coletivo crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

A gratuidade nos ônibus aos domingos em Belo Horizonte, que começou a valer no último dia 14, rapidamente ganhou a aprovação dos moradores da cidade. No país, a capital mineira não é pioneira na iniciativa. O Brasil já conta com municípios que adotam o transporte público gratuito em diferentes formatos.

O caso mais emblemático é o de Maricá, no Rio de Janeiro. Desde 2014, a cidade oferece ônibus gratuitos, os “vermelhinhos”, para toda a população, em todos os dias da semana. De acordo com o site da prefeitura do município, a frota conta com 135 veículos, 39 linhas, média de 95 mil deslocamentos diários e cerca de 1.300 viagens por dia.

Outras cidades também se destacam. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a tarifa zero foi implementada em 2023, beneficiando moradores e visitantes. Em um mês de passe livre, o número de usuários do sistema de transporte cresceu. Eram 25 mil pessoas, em média, transportadas diariamente até 1° de novembro, quando o programa entrou em vigor. Um mês depois, segundo os primeiros dados consolidados, o número de usuários diários mais do que dobrou: passou para a casa de 52 mil, com picos de 54 mil, de acordo com informações da Agência Brasil.

De modelos integrais a dias específicos

Enquanto algumas prefeituras apostam na gratuidade total, outras seguem um caminho semelhante ao de Belo Horizonte, com foco em dias ou públicos específicos. A capital paulista também tem passagens dos ônibus municipais gratuitas aos domingos. O Domingão Tarifa Zero foi implementado em São Paulo em dezembro de 2023.

Em Brasília, no Distrito Federal (DF), o acesso ao transporte público, incluindo ônibus e metrô, é gratuito aos domingos e feriados desde março deste ano. “Essa é uma medida que vem para ajudar a população mais carente, aqueles que utilizam transporte público na nossa cidade, mas também com o objetivo de melhorar o turismo, melhorar o comércio e fazer com que as pessoas tenham acesso ao lazer na nossa cidade”, afirmou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MBD), à época em que a medida foi adotada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay