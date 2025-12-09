Pedágio free flow na Dutra: como funciona e como pagar para não ser multado

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) começou a operar no sábado, 6 de dezembro, com o novo sistema de pedágio free flow, que elimina as cancelas. A tecnologia, que já funciona em outros trechos administrados pela concessionária CCR RioSP, permite a passagem dos veículos sem a necessidade de paradas, com a cobrança feita de forma automática por meio de pórticos.

Motoristas que passam pelo trecho sem uma tag de pagamento automático têm um prazo de até 48 horas para quitar o débito. O não pagamento dentro desse período resulta em multa por evasão de pedágio, considerada uma infração grave de trânsito.

O sistema funciona por meio de câmeras e sensores instalados nos pórticos que cruzam a rodovia. Esses equipamentos fazem a leitura das placas dos veículos ou das tags de pagamento eletrônico, como Sem Parar, ConectCar e Veloe, para registrar a passagem e efetuar a cobrança da tarifa.

Para quem já possui uma tag ativa, o processo é simples: a cobrança é lançada diretamente na fatura do serviço contratado, geralmente com um desconto de 5% sobre a tarifa. A vantagem é a praticidade e a garantia de que o pagamento será sempre efetuado em dia, evitando multas.

Como pagar o pedágio free flow

Os motoristas que não utilizam tag de pagamento precisam regularizar a pendência manualmente para não serem multados. Existem diversas formas de fazer o acerto dentro do prazo de 48 horas após a passagem pelo pórtico:

Site da concessionária: acesse o portal da CCR RioSP, informe a placa do veículo e siga as instruções para pagamento com cartão de crédito ou Pix.

Aplicativo da CCR RioSP: o app, disponível para Android e iOS, também permite consultar débitos e pagar de forma rápida e segura.

WhatsApp: a concessionária oferece um canal de atendimento via WhatsApp para consulta de débitos e geração de código para pagamento via Pix.

Totens de autoatendimento: disponíveis em bases operacionais da concessionária ao longo da rodovia.

Rede credenciada: o pagamento pode ser realizado em estabelecimentos parceiros (verificar locais no site da CCR RioSP).

Descontos e integração com pedágio existente

Além do desconto de 5% para usuários de tag, é importante notar que o novo pórtico free flow funciona de forma integrada ao pedágio convencional de Arujá. Motoristas que já pagaram a tarifa na praça de Arujá não terão uma nova cobrança ao passar pelo pórtico no mesmo sentido da viagem.

E se não pagar?

Deixar de pagar a tarifa do free flow no prazo estabelecido é considerado evasão de pedágio, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é classificada como grave.

A penalidade inclui uma multa no valor de R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo. Por isso, é fundamental que os motoristas sem tag criem o hábito de consultar a placa nos canais da concessionária após trafegar pela rodovia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.