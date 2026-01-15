Condutor de ônibus passa mal, atinge pedestres, moto e para em residência
Vítimas foram socorridas pelo Samu no Bairro Palmeirense, em Ponte Nova (MG), Região da Zona da Mata
compartilheSIGA
Um condutor de ônibus de transporte coletivo, de 35 anos, passou mal ao volante e provocou um acidente com vítimas na noite dessa quarta-feira (14/1), na Rua José Pinheiro Brandão, no Bairro Palmeirense, em Ponte Nova (MG), Região da Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela via quando passou mal, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma motocicleta que estava estacionada. Na sequência, o ônibus atropelou dois pedestres, um homem de 23 anos e uma mulher de 19 anos, que conversavam na rua, e parou ao colidir contra uma residência.
As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Arnaldo Gavazza. O pedestre masculino sofreu lesão no tórax e escoriações pelo corpo. Já a mulher teve escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ambos permaneceram sob avaliação médica.
Leia Mais
A motocicleta CG 160 Fan, ano 2025, pertencente à vítima feminina, estava parada no momento do impacto e ficou presa sob o ônibus. O veículo foi retirado por populares para possibilitar o socorro e guardado em uma residência próxima.
O motorista do ônibus apresentou documentação regular, permaneceu no local e também foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.
A perícia técnica chegou a ser acionada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão, já que o local havia sido alterado para o socorro às vítimas. O registro da ocorrência foi complementado com imagens fotográficas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os veículos envolvidos foram liberados e ficaram sob responsabilidade de terceiros.