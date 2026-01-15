Condutor de ônibus passa mal, atinge pedestres, moto e para em residência

Um condutor de ônibus de transporte coletivo, de 35 anos, passou mal ao volante e provocou um acidente com vítimas na noite dessa quarta-feira (14/1), na Rua José Pinheiro Brandão, no Bairro Palmeirense, em Ponte Nova (MG), Região da Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela via quando passou mal, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma motocicleta que estava estacionada. Na sequência, o ônibus atropelou dois pedestres, um homem de 23 anos e uma mulher de 19 anos, que conversavam na rua, e parou ao colidir contra uma residência.

As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Arnaldo Gavazza. O pedestre masculino sofreu lesão no tórax e escoriações pelo corpo. Já a mulher teve escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ambos permaneceram sob avaliação médica.

A motocicleta CG 160 Fan, ano 2025, pertencente à vítima feminina, estava parada no momento do impacto e ficou presa sob o ônibus. O veículo foi retirado por populares para possibilitar o socorro e guardado em uma residência próxima.

O motorista do ônibus apresentou documentação regular, permaneceu no local e também foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

A perícia técnica chegou a ser acionada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão, já que o local havia sido alterado para o socorro às vítimas. O registro da ocorrência foi complementado com imagens fotográficas.

Os veículos envolvidos foram liberados e ficaram sob responsabilidade de terceiros.