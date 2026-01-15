Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Condutor de ônibus passa mal, atinge pedestres, moto e para em residência

Vítimas foram socorridas pelo Samu no Bairro Palmeirense, em Ponte Nova (MG), Região da Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/01/2026 07:48

compartilhe

SIGA
x
Veículo ainda colidiu contra uma residência e acertou dois pedestres
Veículo ainda colidiu contra uma residência e acertou dois pedestres crédito: PMMG/Reprodução

Um condutor de ônibus de transporte coletivo, de 35 anos, passou mal ao volante e provocou um acidente com vítimas na noite dessa quarta-feira (14/1), na Rua José Pinheiro Brandão, no Bairro Palmeirense, em Ponte Nova (MG), Região da Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela via quando passou mal, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma motocicleta que estava estacionada. Na sequência, o ônibus atropelou dois pedestres, um homem de 23 anos e uma mulher de 19 anos, que conversavam na rua, e parou ao colidir contra uma residência.

As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Arnaldo Gavazza. O pedestre masculino sofreu lesão no tórax e escoriações pelo corpo. Já a mulher teve escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ambos permaneceram sob avaliação médica.

Leia Mais

A motocicleta CG 160 Fan, ano 2025, pertencente à vítima feminina, estava parada no momento do impacto e ficou presa sob o ônibus. O veículo foi retirado por populares para possibilitar o socorro e guardado em uma residência próxima.

O motorista do ônibus apresentou documentação regular, permaneceu no local e também foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

A perícia técnica chegou a ser acionada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão, já que o local havia sido alterado para o socorro às vítimas. O registro da ocorrência foi complementado com imagens fotográficas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os veículos envolvidos foram liberados e ficaram sob responsabilidade de terceiros.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay