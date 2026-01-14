Após acidente e horas de interdição, BR-381 é liberada

Após horas de interdição, o trânsito na BR-381 foi liberado na altura da Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A pista no sentido à capital mineira precisou ser interditada para a retirada de um ônibus, uma carreta e um caminhão que se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (14/1).

A operação para retirar os veículos foi iniciada por volta das 14h45 e terminou por volta das 17h15. Por volta das 15h30, a via já registrava uma fila de 10 km devido à interdição. Às 16h30, o congestionamento chegou a 19 km, entre Itatiaiuçu e Igarapé, com o trânsito fluindo apenas pela faixa da esquerda.

Em decorrência do acidente, uma mulher de 40 anos, que estava no banco do passageiro do caminhão, ficou gravemente ferida e precisou ser desencarcerada das ferragens. Conforme o militar responsável pela gerência da ocorrência, a vítima estava em choque hipovolêmico - quando há perda excessiva de sangue.

Depois de os bombeiros retirá-la das ferragens, ela foi estabilizada na ambulância da Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia. Os três condutores tiveram ferimentos leves e também foram socorridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cabine de um dos caminhões destruída com o impacto. O ônibus chegou a tombar depois da colisão. O trecho está com grande quantidade de lama, o que pode dificultar o atendimento e a circulação de veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário que os militares desconectassem as baterias dos veículos e fizessem diques de contenção para conter um vazamento de óleo diesel. A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e do Serviço Aéreo de Saúde de Minas Gerais (SAS/MG).