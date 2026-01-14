Assine
DEU RUIM

Motorista foge de blitz, capota carro e acaba preso por tráfico

Homem usava tornozeleira eletrônica e não estava autorizado a estar na rua no momento do acidente. O caso aconteceu em Rio Casca, na Zona da Mata mineira

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/01/2026 14:45

Carro capotado em Rio Casca, com as rodas para o alto
Motorista foi socorrido com ferimentos leves e preso em flagrante por tráfico de drogas crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 43 ficou ferido depois que capotou o carro durante uma fuga da polícia em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, na noite dessa terça-feira (13/1). Segundo a Polícia Militar, ele usava tornozeleira eletrônica, não tinha permissão para estar na rua durante o período noturno e foi preso em flagrante por tráfico.

Informações do boletim de ocorrência dão conta que uma blitz era realizada na cidade quando os militares receberam uma denúncia de que um carro estava transportando drogas. O veículo foi visto e os militares ordenaram que ele parasse, mas o motorista ignorou e seguiu em alta velocidade.

Os militares começaram a segui-lo e, conforme os registros, constataram que ele jogava objetos da janela. Posteriormente, estes foram identificados como dois tabletes grandes de maconha e duas porções grandes de cocaína.

A fuga seguiu até uma estrada de terra, que dá acesso à comunidade de Graminha, no Bairro Bela Vista, quando o carro capotou. De acordo com a PM, o motorista foi socorrido com ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Conforme os registros, o homem estava com escoriações nos braços, nas pernas e um corte na boca. Ele foi atendido sob escolta policial e liberado ainda na madrugada desta quarta-feira (14). O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente da droga apreendida, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.

O que foi apreendido?

  • Dois tabletes grandes de substância análoga à maconha
  • Duas porções grandes de substância análoga à cocaína
  • Um veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes
  • Um aparelho celular

