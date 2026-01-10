Homem que fazia ‘delivery de drogas’ com carro clonado é preso em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 27 foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma, adulteração e receptação de veículo, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, na noite dessa sexta-feira (9/1).





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito foi detido no Bairro Bom Pastor, depois de uma equipe da corporação receber a informação de que ele estaria fazendo “delivery de drogas” na região.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais perceberam uma adulteração na identificação (clonagem) e que o veículo tinha sido furtado em maio de 2025, em Belo Horizonte. Além disso, no interior do carro foram encontradas drogas e R$ 225 em dinheiro.





Os militares então foram até o apartamento do suspeito, onde encontraram mais drogas em um guarda-roupas, além de uma pistola calibre.635. Na cozinha, mais drogas, munição e uma balança de precisão. Ao todo foram apreendidas maconha, haxixe, skunk, ice e cocaína.





Ainda segundo a polícia, o homem tem registros policiais por homicídio, tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma, roubo, além de ser suspeito de participação em uma explosão de caixa eletrônico em Ijaci, no Sul de Minas, em novembro do ano passado.