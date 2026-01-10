Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE

Homem que fazia ‘delivery de drogas’ com carro clonado é preso em Minas

De acordo com a Polícia Militar, o homem também é suspeito de integrar uma quadrilha de explosão de caixas eletrônicos

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/01/2026 15:17

compartilhe

SIGA
x
Itens apreendidos pela polícia com o suspeito
Itens apreendidos pela polícia com o suspeito crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 27 foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma, adulteração e receptação de veículo, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, na noite dessa sexta-feira (9/1). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito foi detido no Bairro Bom Pastor, depois de uma equipe da corporação receber a informação de que ele estaria fazendo “delivery de drogas” na região. 

Leia Mais

Durante a vistoria no automóvel, os policiais perceberam uma adulteração na identificação (clonagem) e que o veículo tinha sido furtado em maio de 2025, em Belo Horizonte. Além disso, no interior do carro foram encontradas drogas e R$ 225 em dinheiro.  


Os militares então foram até o apartamento do suspeito, onde encontraram mais drogas em um guarda-roupas, além de uma pistola calibre.635. Na cozinha, mais drogas, munição e uma balança de precisão. Ao todo foram apreendidas maconha, haxixe, skunk, ice e cocaína. 


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a polícia, o homem tem registros policiais por homicídio, tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma, roubo, além de ser suspeito de participação em uma explosão de caixa eletrônico em Ijaci, no Sul de Minas, em novembro do ano passado.

Tópicos relacionados:

delivery drogas minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay