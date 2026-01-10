Maior traficante de cocaína em MG tentou despistar polícia mudando visual

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu ontem um dos criminosos mais procurados do estado, Sonny Clay Dutra, apontado como o maior traficante de pasta base de cocaína em Minas. Ele foi encontrado na madrugada de sexta (9/1) para sábado (10), em uma boate em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste.

Foram 7 meses de investigação até a captura do traficante de drogas, que já tinha sido preso outras duas vezes. Na última, em 2019, ele estava jogando uma partida de futebol em Ouro Preto (MG), na Região Central, quando foi localizado pelos policiais. Ele conquistou liberdade provisória, mas não retornou ao sistema prisional e estava foragido desde então.

As autoridades relataram que a procura por Sonny Clay foi dificultada por uma alteração brusca na sua aparência. Listado entre os mais procurados do país pelo Ministério da Justiça, o criminoso aparecia magro e com rosto diferente na foto divulgada pelo governo federal. Agora, ele está mais forte e passou por vários procedimentos estéticos. Ainda não foram divulgadas fotografias da feição atual do bandido.

A Polícia Civil tinha identificado que o traficante estava entre Itaúna (MG) e Divinópolis, residindo na primeira e indo com frequência a uma boate na segunda. Justamente pela diferença na aparência, as autoridades levaram algum tempo até confirmar a identidade do homem que tem perfil discreto e se passava por um empresário. Conforme os relatos, ele dirigia veículos de luxo e chegava à casa noturna onde foi localizado sem escolta e com discrição.

Com a confirmação que se tratava de Sonny Clay, os policiais então cumpriram o mandado de prisão de 14 anos por tráfico de drogas. Quando abordado, ele carregava uma pistola, uma glock calibre 380, o que acarretou em prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e até surpreendeu as autoridades, que afirmaram que andar armado não ia de acordo com o perfil do criminoso. A pistola e a moto de luxo na qual ele chegou ao local, uma BMW 1300, avaliada em mais de R$ 100 mil, foram apreendidas.

Logística do crime

O bandido coordenava o topo da cadeia do tráfico de pasta base de cocaína, articulando a venda para diferentes facções ao redor do país. Segundo a PCMG, ele é “um indivíduo extremamente articulado e inteligente” e tem grandes contatos em fronteiras do Brasil para viabilizar o fornecimento da droga, principalmente a partir da Bolívia e do Paraguai.

“Seguramente, um dos maiores traficantes do Brasil, especificamente de pasta base de cocaína. O maior do estado. Atua de forma inteligente, estratégica, na logística do entorpecente. A gente acredita que [a prisão] é um golpe na parte intelectual do crime organizado no estado de Minas Gerais”, afirmou o delegado Davi Batista Gomes, da 1º Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco 1), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da PCMG.

Os policiais afirmam que Sonny Clay está em um patamar acima das próprias facções criminosas, atuando como “grande distribuidor de drogas” por meio da interlocução com essas organizações e grupos de fora do país.

Próximos passos

Após a captura do traficante, as autoridades vão apurar a movimentação financeira em busca de bloquear uma ampla rede de lavagem de dinheiro que opera em diferentes estados do país. Na captura de 2019, foram bloqueados pela Justiça R$ 848 milhões ligados ao criminoso.

“Ele utiliza empresas de fachada em vários estados da federação, com nomes fictícios de sócios e administradores que atuam em diversos ramos. Entre eles, gênero alimentício, postos de combustível... Que fazem circular essas quantias ilícitas, transformando em ativos lícitos”, explicou Marcus Vinicius Lobo Leite Vieira, chefe da divisão especializada do Deoesp.

Com o “chefão” já encaminhado ao sistema prisional e à disposição da Justiça, a polícia também vai investigar a capilaridade da atividade criminosa, em busca de outros nomes que atuavam junto a Sonny Clay.

Celebração de Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou nas redes sociais celebrando a captura do narcotraficante e aproveitou para provocar o presidente Lula (PT), que será seu adversário nas eleições para a presidência da República em outubro.

“Enquanto o Lula acha que traficante é vítima da sociedade, aqui em Minas nós entregamos o destino que eles merecem”, escreveu o chefe do Executivo mineiro. “Sonny tem uma longa ficha criminal, atuação até fora do país e condenações por tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora é só a justiça mantê-lo preso e distante da sociedade. Bandido no nosso estado não se cria”.

