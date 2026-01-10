Um dos maiores traficantes de Minas é preso em Divinópolis
Sonny Clay foi preso pela Polícia Civil (PC) na madrugada deste sábado (10/1) no interior de Minas Gerais
compartilheSIGA
Um dos maiores traficantes de drogas de Minas Gerais foi preso na madrugada deste sábado (10/1) em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste. Sonny Clay Dutra figura na lista dos mais procurados feita pelo Ministério da Justiça.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Polícia Civil (PC) dará uma entrevista coletiva ainda neste sábado para divulgar detalhes sobre a captura. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.
Leia Mais
Nas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que Sonny “tem uma longa ficha criminal, atuação até fora do país e condenações por tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Zema também comemorou: “Agora é só a justiça mantê-lo preso e distante da sociedade”.