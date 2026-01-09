Chefe de facção criminosa do Ceará é preso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

crédito: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará

O chefe de uma organização criminosa de Pindoretama, no Ceará (CE), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Reduto (MG), na Zona da Mata, nessa quinta-feira (8/1). José Willame Lima Benício, de 30 anos, era procurado pela Justiça do estado do Ceará.

Ele foi abordado em uma fiscalização de trânsito, no quilômetro 29 da BR-262, enquanto dirigia uma motocicleta Honda/XRE 300 ABS, com placas de Capanema (PA). Ele apresentou uma CNH Digital de outra pessoa e, depois de consultas, foi constatado que ele era o homem procurado.

O criminoso reagiu à voz de prisão, mas foi detido e encaminhado à delegacia de Manhuaçu (MG), também na Zona da Mata. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Comarca de Pindoretama (CE), por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

José faz parte de uma lista Programa Estadual de Recompensas do Governo do Ceará, composta por nove criminosos foragidos no estado.