Assine
overlay
Início Gerais
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Chefe de facção criminosa do Ceará é preso em Minas

Homem de 30 anos é procurado por por Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Arma de Fogo e por integrar Organização Criminosa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/01/2026 10:03

compartilhe

SIGA
x
Suspeito reagiu à voz de prisão, mas foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262
Suspeito reagiu à voz de prisão, mas foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262 crédito: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará

O chefe de uma organização criminosa de Pindoretama, no Ceará (CE), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Reduto (MG), na Zona da Mata, nessa quinta-feira (8/1). José Willame Lima Benício, de 30 anos, era procurado pela Justiça do estado do Ceará.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ele foi abordado em uma fiscalização de trânsito, no quilômetro 29 da BR-262, enquanto dirigia uma motocicleta Honda/XRE 300 ABS, com placas de Capanema (PA). Ele apresentou uma CNH Digital de outra pessoa e, depois de consultas, foi constatado que ele era o homem procurado.

Leia Mais

O criminoso reagiu à voz de prisão, mas foi detido e encaminhado à delegacia de Manhuaçu (MG), também na Zona da Mata. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Comarca de Pindoretama (CE), por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

José faz parte de uma lista Programa Estadual de Recompensas do Governo do Ceará, composta por nove criminosos foragidos no estado.

Tópicos relacionados:

ceara drogas faccao minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay