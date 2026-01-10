BH: grupo que furtava roupas para revenda é preso no Aglomerado da Serra

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um grupo criminoso especializado em furtos a estabelecimentos comerciais na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) foi desarticulado no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, na madrugada deste sábado (10/1). Dois homens e duas mulheres foram presos e inúmeras peças de roupas, calçados e outros itens foram apreendidos em uma operação do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar (PM).

A organização, composta na maioria por mulheres moradoras do Aglomerado da Serra, furtava as roupas em estabelecimentos de toda a Grande BH, armazenava os produtos e os revendiam presencialmente e on-line, em um perfil nas redes sociais. Os itens eram vendidos por um valor muito abaixo do mercado, chegando até a metade do preço. De acordo com a PM, o grupo tinha uma divisão de tarefas, e uma mulher era a líder.

Os militares já tinham conhecimento sobre o modo como o grupo atuava e, durante um patrulhamento nesta madrugada, recebeu informações anônimas sobre uma casa usada para armazenar quantidades grandes de produtos furtados. Ao se aproximarem do local, os policiais viram sacolas espalhadas pelo chão, contendo produtos novos com etiqueta de loja, além de uma mulher com as características da líder do grupo.

A mulher foi abordada e disse que era a dona do imóvel. Em seguida, um homem se apresentou como companheiro dela. O casal foi informado sobre o motivo da presença policial e a líder declarou espontaneamente que os produtos eram furtados, com origem do Rio de Janeiro. Os militares realizaram buscas na casa, encontrando R$ 130 em dinheiro e uma vasta quantidade de produtos novos, em sacolas plásticas. Entre os itens apreendidos, tinham roupas femininas, masculinas e infantis, perfumes, calçados, itens de papelaria e outros objetos (confira a lista completa abaixo).

Durante as buscas, a mulher ofereceu um revólver aos policiais, na tentativa de que ela e o parceiro fossem liberados. Segundo o Boletim de Ocorrência, os militares simularam aceitar a proposta para identificar outros envolvidos. A líder do grupo, então, ligou para outra mulher solicitando uma arma de fogo. Pouco tempo depois, ela retornou o contato informando que faria a entrega. Um PM que estava em um ponto estratégico na rua abordou a mulher que entregava um revólver. Momentos depois, um homem chegou à casa da líder e, durante a abordagem, retirou voluntariamente um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Diante disso, os quatro foram presos. A cabeça do grupo afirmou atuar na modalidade criminosa há cerca de 4 anos, sendo responsável por comprar produtos importados das demais mulheres da organização por aproximadamente 1/4 do valor real e revendê-los pela metade do preço, tanto presencialmente quanto por redes sociais. O homem declarou ter conhecimento da origem ilícita dos produtos e que era companheiro dela, mas que não poderia estar fora da casa por estar cumprindo condicional.

Foi constatado que uma das mulheres tem quatro passagens policiais por roubo, enquanto a líder do grupo tem passagens por furto, receptação e cumprimento de busca e apreensão. O parceiro dela tem passagens por cumprimento de busca e apreensão, cumprimento de prisão, resistência, tráfico e furto. Já o homem que levou o revólver é suspeito de furto. Os materiais apreendidos foram conduzidos ao Batalhão e, depois, encaminhados à Delegacia da Polícia Civil (PC) 1, no Bairro Floresta.

O que foi apreendido?