Vídeo: motociclista bate em carro, fica ferido e tem celular furtado

Um acidente no Centro de Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quinta-feira (8/1), tomou um rumo inesperado quando um homem aproveitou o momento da queda para furtar o celular de uma das vítimas. O furto foi flagrado em vídeo.





Enquanto o motociclista e o passageiro estavam no chão, após serem atingidos por um carro que avançou a parada obrigatória na Avenida Teodolino Pereira de Araújo, um homem de camisa azul se aproximou e recolheu o aparelho que havia caído na via.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito correndo em direção aos acidentados, pegando o celular e fugindo na garupa de outra motocicleta. Com o auxílio das imagens, a Polícia Militar identificou o autor do furto.

O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Todos os envolvidos foram presos e levados à delegacia. Apesar do impacto da batida, as vítimas não precisaram de atendimento médico de urgência.

