NA CARA DURA!

Vídeo: motociclista bate em carro, fica ferido e tem celular furtado

Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito correndo em direção aos acidentados, pegando o celular e fugindo. Caso aconteceu em Araguari

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
09/01/2026 18:10 - atualizado em 09/01/2026 18:12

Motociclista bate em carro, fica ferido e tem celular furtado na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente no Centro de Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quinta-feira (8/1), tomou um rumo inesperado quando um homem aproveitou o momento da queda para furtar o celular de uma das vítimas. O furto foi flagrado em vídeo.

Enquanto o motociclista e o passageiro estavam no chão, após serem atingidos por um carro que avançou a parada obrigatória na Avenida Teodolino Pereira de Araújo, um homem de camisa azul se aproximou e recolheu o aparelho que havia caído na via.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito correndo em direção aos acidentados, pegando o celular e fugindo na garupa de outra motocicleta. Com o auxílio das imagens, a Polícia Militar identificou o autor do furto.

O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Todos os envolvidos foram presos e levados à delegacia. Apesar do impacto da batida, as vítimas não precisaram de atendimento médico de urgência.

Tópicos relacionados:

acidentes-de-transito araguari furto-de-celular minas-gerais triangulo-mineiro

