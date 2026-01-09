Assine
Homem furta TV de hotel, sai andando com aparelho e é preso em MG

Suspeito foi flagrado por câmeras deixando o local com televisão enrolada em lençol

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/01/2026 09:01

O homem roubou a televisão do hotel com um lençol em Patos de Minas (MG)
O homem roubou a televisão do hotel com um lençol em Patos de Minas (MG) crédito: PxHere/Reprodução

Um homem de 47 anos foi preso ao furtar uma televisão de um hotel nessa quarta-feira (7/1), no Centro de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento relatou que, ao entrar no quarto 11, percebeu que a televisão fixada na parede havia sido furtada. Imagens do circuito interno mostram que, por volta das 15h, o suspeito entrou no hotel, acessou o quarto e saiu carregando o aparelho enrolado em um lençol.

Com base nas imagens, os militares identificaram o homem e iniciaram rastreamentos. Ele foi localizado caminhando pela Rua Manoel Dias Pereira, com a televisão dentro de uma caixa de papelão, oferecendo o produto a pessoas que passavam pelo local.

Questionado sobre a origem do objeto, o suspeito permaneceu em silêncio. O homem, que já tem passagens por lesão corporal, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Digital, onde ficou à disposição da Polícia Civil.

