FLAGRANTE

Chefe do tráfico de drogas é preso durante operação policial

Além dele, outros três suspeitos também foram detidos durante a ação, deflagrada no município de Gouveia

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/01/2026 23:50

Policiais também apreenderam materiais que configuraram o flagrante por tráfico
Policiais também apreenderam materiais que configuraram o flagrante por tráfico crédito: PCMG/Divulgação

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas em Gouveia, no Vale do Jequitinhonha. Um deles, detido em flagrante, seria o líder do esquema criminoso no município, de acordo com a corporação.

Os agentes cumpriram os mandados de prisão entre quinta-feira (8/1) e esta sexta-feira (9/1). Além das detenções, a operação resultou no sequestro de um carro e de uma motocicleta dos suspeitos. Houve, ainda, o cumprimento de oito mandados de busca, que resultaram na apreensão de materiais utilizados no tráfico.

Segundo a PCMG, os quatro alvos da ação eram investigados há cerca de sete meses. A operação foi coordenada pela equipe de repressão ao tráfico de drogas, com apoio de outros policiais lotados na Delegacia Regional de Diamantina, na mesma região. 

overflay