Quadrilha que adulterava veículos de carga é presa em cidade mineira

Membros de uma quadrilha especializada na adulteração de veículos de carga foram presos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os quatro detidos são homens, com idades entre 38 e 53 anos.

Os suspeitos estavam em uma oficina mecânica: dois deles foram flagrados utilizando um maçarico para suprimir a numeração do chassi de um semi-reboque. As investigações também apontaram o envolvimento do proprietário da oficina, de 53 anos, e de um contratante, de 38 anos, que seria responsável por levar os veículos até o local para a execução do serviço ilícito.

Durante a abordagem, a equipe da PCMG constatou ainda que um dos envolvidos, de 49 anos, possuía um mandado de prisão em aberto, que foi imediatamente cumprido. Todos os suspeitos foram autuados por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Os agentes também identificaram um conjunto de semi-reboques e um equipamento de engate com sinais de adulteração, além de um caminhão com indícios de fraude no motor. Os veículos foram apreendidos e removidos para o pátio credenciado do Detran-MG.



A operação foi deflagrada após levantamentos da Agência de Inteligência Policial do 9º Departamento da PCMG e contou com o apoio do setor de Identificação e Vistoria de Veículos e da Perícia da corporação.











