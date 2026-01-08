Servidora é indiciada por desvio de dinheiro público

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, concluiu nessa terça-feira (7/1), a operação Game Over, que resultou no indiciamento de uma ex-servidora pública municipal pelos crimes de peculato eletrônico (inserção de dados falsos em sistema de informações) e lavagem de dinheiro, além do indiciamento de outras cinco pessoas por esse último crime.

Segundo as investigações, houve um desvio de mais de R$ 1 milhão dos cofres da Prefeitura de Carlos Chagas. A principal investigada utilizava o acesso ao sistema administrativo para promover alterações indevidas e direcionar valores para contas próprias e de terceiros.

A operação identificou um esquema estruturado de desvio de recursos públicos, com uso de empresas e pessoas físicas para a ocultação e dissimulação dos valores ilícitos.

Um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro do Departamento de Polícia Civil, em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, foi determinante para a apuração do caso, sendo o responsável pelo rastreamento das movimentações financeiras suspeitas e a identificação da rede utilizada no esquema.

Por meio dos levantamentos feitos por esse laboratório, a Polícia Civil conseguiu consolidar as provas, com a elaboração de relatório que confirmou a dinâmica de desvio e a lavagem de dinheiro investigada.

Durante as investigações, a Polícia Civil representou pelo cumprimento de dois mandados de busca, que resultaram na apreensão de um veículo, no bloqueio de dois imóveis e no sequestro de aproximadamente R$ 200 mil em contas bancárias de investigados e de empresas vinculadas ao esquema.

A escolha do nome da operação, Game Over, faz referência à expressão utilizada no universo dos jogos eletrônicos que simboliza o fim de uma partida. No caso desse inquérito, significa o encerramento das práticas ilícitas investigadas, uma vez que a principal suspeita alegava obter recursos por meio de jogos eletrônicos, quando, na realidade, segundo as investigações esses recursos vinham do desvio de dinheiro público.