NORTE DO ESTADO

Ataque hacker a prefeitura atrasa pagamento de servidores no interior de MG

De acordo com o Executivo de São João da Ponte, assim que o problema foi detectado, a empresa responsável pelo sistema foi acionada

17/12/2025 22:43 - atualizado em 17/12/2025 22:43

Fachada da Prefeitura de São João da Ponte
Fachada da Prefeitura de São João da Ponte crédito: Google Street View/Reprodução

A Prefeitura de São João da Ponte (MG), no Norte do estado, informou que foi alvo de um ataque cibernético que comprometeu temporariamente seus sistemas digitais e impediu o pagamento dos servidores. O caso foi comunicado pela prefeitura nessa segunda-feira (15/12) nas redes sociais. 

Segundo o Executivo municipal, o incidente foi identificado no último dia 11 e envolveu acesso não autorizado aos servidores, com criptografia de dados — característica compatível com ataque do tipo ransomware, que é um tipo de malware (software malicioso) que sequestra dados. 

Leia Mais

De acordo com a administração municipal, assim que o problema foi detectado, a empresa responsável pelo sistema, a Contass Contabilidade e Consultoria, foi acionada. Paralelamente, a prefeitura criou uma força-tarefa com equipes técnicas e administrativas para trabalhar na recuperação dos sistemas e na normalização dos serviços, com prioridade no processamento da folha de pagamento dos servidores.

No dia 14 de dezembro, a empresa informou à prefeitura o recebimento de mensagens de extorsão relacionadas ao ataque. O município afirmou que não realizou qualquer pagamento nem iniciou negociação com os criminosos. Um boletim de ocorrência foi registrado. 

"O dinheiro da folha está seguro nas contas do Município, sem qualquer desvio. O que ocorre é uma impossibilidade temporária de processamento dos créditos individuais, pois os arquivos dependem do sistema afetado", declarou o Executivo no último dia 15. 

Nesta quarta-feira (17/12), o Estado de Minas tentou por telefone e mensagens, mas não conseguiu falar com o prefeito Fábio Madeira (Avante) a fim de saber se a ameaça foi de fato eliminada e se os pagamentos aos servidores já foram efetivados. Esta publicação será atualizada caso ocorra retorno.

Tópicos relacionados:

ataque-hacker minas-gerais prefeitura

