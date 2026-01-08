Olheiro do tráfico é morto a tiros nesta quinta-feira em BH

Um homem de 30 anos, apontado como olheiro do tráfico de drogas, foi morto a tiros por volta da meia-noite desta quinta-feira (8/1), no Bairro Vila Antena, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, durante uma ronda de rotina no aglomerado Morro das Pedras, os policiais estranharam a ausência de integrantes ligados ao tráfico na região, onde normalmente há movimentação constante, além do 'sumiço' de usuários de drogas nas ruas.

Ao chegarem a um cruzamento, os militares ouviram diversos disparos de arma de fogo e pediram apoio para uma operação no entorno. Durante a ação, a PM recebeu a informação de um homicídio no 'Beco Clara'.

Lá, os policiais encontraram a vítima já morta, atingida por vários disparos. O homem foi reconhecido pelos militares como usuário de drogas e conhecido por atuar como olheiro do tráfico na região.

Depois do trabalho da perícia da Polícia Civil, o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico-Legal (IML).

Moradores se recusaram a dar informações à polícia por medo de represálias. A corporação busca imagens de câmeras de segurança para auxiliar nas investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Plantão Sul da Polícia Civil.