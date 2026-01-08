Apreensão de cocaína em Minas tem salto de 700% em 2025

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A quantidade de cocaína apreendida pela Polícia Federal em Minas Gerais deu um salto de 700% em 2025. A informação foi divulgada pela corporação durante balanço das operações contra o tráfico de drogas no estado durante o último ano. De janeiro a dezembro foram encontradas mais de três toneladas da droga, 3.485,7 quilos, em solo mineiro. A quantidade coloca o estado em sétimo lugar nacional, em relação às apreensões do mesmo entorpecente.

Conforme levantamento da PF, os meses com maiores apreensões foram dezembro - com 1.650,3 kg-, outubro - com 679 kg-, e fevereiro - com 710,8 kg. Os materiais foram encontrados pelos policiais nos primeiros dias de cada período.



Quando comparado a 2024, no último ano houve um salto de 725% da quantidade de produtos recolhidos pela corporação. Na época, nos doze meses, foram apreendidos 481 kg de cocaína. Apesar de grande, o salto pode ser explicado pela grande apreensão detalhada pela Polícia Federal no último dezembro.



Quais outras drogas foram apreendidas pela PF?

Em relação a maconha, a Polícia Federal também registrou aumento nas apreensões. Em 2025 foram 22.040 kg, 76% a mais do que no ano anterior, quando foram apreendidos 12.524,81 kg do entorpecente. Quando comparado a 2023, o salto é ainda maior, de 200%. Na época, foram encontrados 7.344,19 kg.

Os meses com maiores apreensões de maconha foram novembro, com 6.607,52 kg; outubro, com 4.484,56 kg; e junho, com 4.177,78 kg. Quanto às variações da maconha, como o Skunk e Haxixe, a corporação encontrou 43,5 kg - 24,5 kg e 19 kg respectivamente.

Quantas pessoas foram presas?

Ainda de acordo com o levantamento da PF, em 2025, 133 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Minas Gerais. Dessas 56 foram flagrantes e 77 preventivas. Além disso, os dados também apontam crescimento nas autuações. Em 2024, foram 108 prisões; uma a mais do que em 2023, com 107 detenções.

Onde prisões por tráfico de drogas foram registradas?