TRÁFICO DE DROGAS

Apreensão de cocaína em Minas tem salto de 700% em 2025

De janeiro a dezembro, a Polícia Federal apreendeu mais de três toneladas da droga em solo mineiro. Estado foi o sétimo do país com maior registro

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
08/01/2026 16:51

Apreensão de cocaína em Minas Gerais, pela Polícia Federal
Quando comparado a 2024, no último ano houve um salto de 725% da quantidade de cocaína recolhida pela PF em território mineiro crédito: Polícia Federal / Divulgação

A quantidade de cocaína apreendida pela Polícia Federal em Minas Gerais deu um salto de 700% em 2025. A informação foi divulgada pela corporação durante balanço das operações contra o tráfico de drogas no estado durante o último ano. De janeiro a dezembro foram encontradas mais de três toneladas da droga, 3.485,7 quilos, em solo mineiro. A quantidade coloca o estado em sétimo lugar nacional, em relação às apreensões do mesmo entorpecente.

Conforme levantamento da PF, os meses com maiores apreensões foram dezembro - com 1.650,3 kg-, outubro - com 679 kg-, e fevereiro - com 710,8 kg. Os materiais foram encontrados pelos policiais nos primeiros dias de cada período.

Quando comparado a 2024, no último ano houve um salto de 725% da quantidade de produtos recolhidos pela corporação. Na época, nos doze meses, foram apreendidos 481 kg de cocaína. Apesar de grande, o salto pode ser explicado pela grande apreensão detalhada pela Polícia Federal no último dezembro.

Quais outras drogas foram apreendidas pela PF?

Em relação a maconha, a Polícia Federal também registrou aumento nas apreensões. Em 2025 foram 22.040 kg, 76% a mais do que no ano anterior, quando foram apreendidos 12.524,81 kg do entorpecente. Quando comparado a 2023, o salto é ainda maior, de 200%. Na época, foram encontrados 7.344,19 kg.

Os meses com maiores apreensões de maconha foram novembro, com 6.607,52 kg; outubro, com 4.484,56 kg; e junho, com 4.177,78 kg. Quanto às variações da maconha, como o Skunk e Haxixe, a corporação encontrou 43,5 kg - 24,5 kg e 19 kg respectivamente.

Quantas pessoas foram presas?

Ainda de acordo com o levantamento da PF, em 2025, 133 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Minas Gerais. Dessas 56 foram flagrantes e 77 preventivas. Além disso, os dados também apontam crescimento nas autuações. Em 2024, foram 108 prisões; uma a mais do que em 2023, com 107 detenções.

Onde prisões por tráfico de drogas foram registradas?

  • Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte - 56 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis - 16 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares - 5 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Ipatinga - 12 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora - 4 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros - 2 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia - 20 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Uberaba - 12 prisões
  • Delegacia da Polícia Federal em Varginha - 6 prisões

cocaina maconha minas-gerais policia-federal trafico-de-drogas

Estado de Minas

