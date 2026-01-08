Jovem que usava esconderijo para tráfico é preso por corrupção de menores
Autor assumiu cometer o crime em local escondido em razão de conflitos com o tráfico de uma cidade vizinha. O caso ocorreu em Gonzaga (MG), no Vale do Rio Doce
Um jovem de 21 anos foi preso por corrupção de menores ao ser flagrado traficando drogas na presença de três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, em um centro comercial de Gonzaga (MG), próximo do ponto turístico Cachoeirinha, no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (7/1).
De acordo com o boletim de ocorrência, militares de folga estavam na região quando perceberam uma movimentação suspeita em um ponto comercial desativado. Conforme os registros, havia uma intensa entrada e saída de pessoas do local, o que chamou a atenção dos militares.
Em certo momento, um jovem foi visto segurando uma arma longa, como uma espingarda, abrindo a porta para a entrada de um motociclista. Os policiais se identificaram e abordaram os dois. Um deles tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi alcançado e contido.
No imóvel, foram encontrados os três adolescentes. Chegaram equipes de apoio e, durante busca, foram apreendidos uma arma de fogo longa municiada, de calibre .36, munições avulsas, drogas similares a cocaína, crack e maconha, dinheiro em espécie, um celular, uma faca, além de material para embalar a droga.
Questionado, o jovem de 21 anos assumiu que todo os produtos apreendidos são dele e que usava o ponto comercial como esconderijo, uma vez que tinha conflitos com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas de um município vizinho.
Ele foi preso por tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Os adolescentes também foram apreendidos, enquanto o motociclista acabou sendo liberado. Os quatro passaram por atendimento médico, de praxe, e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guanhães (MG), acompanhados dos responsáveis legais dos menores. O caso segue sob investigação.
Afinal, o que foi apreendido?
- Uma espingarda cartucheira Cal.36
- Uma munição .36 intacta
- Uma munição . 32 intacta
- Uma munição. 32 deflagrada
- Dois pinos substância análoga cocaína
- 30 pinos vazios
- Uma porção grande produto em pó, análogo a cocaína
- Cinco pedras de produto semelhante à crack
- Três porções produto semelhante à maconha
- Uma faca
- Duas lâminas navalha
- Um aparelho celular Xiaomi
- Uma motocicleta
- R$ 66 em espécie