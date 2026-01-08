Assine
Jovem que usava esconderijo para tráfico é preso por corrupção de menores

Autor assumiu cometer o crime em local escondido em razão de conflitos com o tráfico de uma cidade vizinha. O caso ocorreu em Gonzaga (MG), no Vale do Rio Doce

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/01/2026 13:13

O jovem assumiu a posse das drogas, arma e munições
O jovem assumiu a posse das drogas, arma e munições crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 21 anos foi preso por corrupção de menores ao ser flagrado traficando drogas na presença de três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, em um centro comercial de Gonzaga (MG), próximo do ponto turístico Cachoeirinha, no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (7/1).

De acordo com o boletim de ocorrência, militares de folga estavam na região quando perceberam uma movimentação suspeita em um ponto comercial desativado. Conforme os registros, havia uma intensa entrada e saída de pessoas do local, o que chamou a atenção dos militares.

Em certo momento, um jovem foi visto segurando uma arma longa, como uma espingarda, abrindo a porta para a entrada de um motociclista. Os policiais se identificaram e abordaram os dois. Um deles tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi alcançado e contido. 

No imóvel, foram encontrados os três adolescentes. Chegaram equipes de apoio e, durante busca, foram apreendidos uma arma de fogo longa municiada, de calibre .36, munições avulsas, drogas similares a cocaína, crack e maconha, dinheiro em espécie, um celular, uma faca, além de material para embalar a droga. 

Questionado, o jovem de 21 anos assumiu que todo os produtos apreendidos são dele e que usava o ponto comercial como esconderijo, uma vez que tinha conflitos com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas de um município vizinho. 

Ele foi preso por tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Os adolescentes também foram apreendidos, enquanto o motociclista acabou sendo liberado. Os quatro passaram por atendimento médico, de praxe, e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guanhães (MG), acompanhados dos responsáveis legais dos menores. O caso segue sob investigação.

Afinal, o que foi apreendido?

  • Uma espingarda cartucheira Cal.36
  • Uma munição .36 intacta 
  • Uma munição . 32 intacta 
  • Uma munição. 32 deflagrada 
  • Dois pinos substância análoga cocaína 
  • 30 pinos vazios
  • Uma porção grande produto em pó, análogo a cocaína 
  • Cinco pedras de produto semelhante à crack 
  • Três porções produto semelhante à maconha 
  • Uma faca 
  • Duas lâminas navalha 
  • Um aparelho celular Xiaomi
  • Uma motocicleta
  • R$ 66 em espécie

