Caminhoneiro tem veículo alvejado e escapa de tentativa de assalto em Minas
Vítima conseguiu escapar em alta velocidade até chegar em um quartel da Polícia Militar em Nova Era (MG), na Região do Vale do Rio Doce
Um caminhoneiro de 41 anos conseguiu escapar de uma tentativa de assalto e teve o veículo alvejado por criminosos na rodovia MGC-120, em Itabira (MG), na Região Central do estado, na noite dessa quarta-feira (7/1).
O crime aconteceu na altura do quilômetro 444, perto da Estação de Tratamento de Esgoto. De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um caminhão Volkswagen, de modelo 8.160, quando precisou reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas da rodovia.
Neste momento, o condutor foi abordado por dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta grande preta. Segundo relatado à polícia, o passageiro segurava uma arma de fogo, que parecia ser um revólver, e anunciou o roubo, ordenando que o caminhão parasse.
O caminhoneiro se assustou, perdeu, por um momento, o controle da direção, e fechou a moto. Os ocupantes dispararam quatro vezes contra o caminhão e o caminhoneiro conseguiu acelerar e fugir. Ele seguiu até Nova Era (MG), já no Vale do Rio Doce, onde procurou ajuda no quartel da PM.
Conforme os registros, os militares constataram que o veículo tinha duas marcas de bala: uma na porta do motorista e outra no baú. Os militares buscaram pelos suspeitos pela região, mas, até a finalização do registro da ocorrência, não haviam sido encontrados.
A Polícia Militar pede que qualquer pessoa que tiver informações sobre o caso pode repassar às autoridades, de forma anônima, pelos números 181 ou 190.