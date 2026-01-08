Caminhoneiro tem veículo alvejado e escapa de tentativa de assalto em Minas

Um caminhoneiro de 41 anos conseguiu escapar de uma tentativa de assalto e teve o veículo alvejado por criminosos na rodovia MGC-120, em Itabira (MG), na Região Central do estado, na noite dessa quarta-feira (7/1).



O crime aconteceu na altura do quilômetro 444, perto da Estação de Tratamento de Esgoto. De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um caminhão Volkswagen, de modelo 8.160, quando precisou reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas da rodovia.



Neste momento, o condutor foi abordado por dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta grande preta. Segundo relatado à polícia, o passageiro segurava uma arma de fogo, que parecia ser um revólver, e anunciou o roubo, ordenando que o caminhão parasse.

O caminhoneiro se assustou, perdeu, por um momento, o controle da direção, e fechou a moto. Os ocupantes dispararam quatro vezes contra o caminhão e o caminhoneiro conseguiu acelerar e fugir. Ele seguiu até Nova Era (MG), já no Vale do Rio Doce, onde procurou ajuda no quartel da PM.

Conforme os registros, os militares constataram que o veículo tinha duas marcas de bala: uma na porta do motorista e outra no baú. Os militares buscaram pelos suspeitos pela região, mas, até a finalização do registro da ocorrência, não haviam sido encontrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar pede que qualquer pessoa que tiver informações sobre o caso pode repassar às autoridades, de forma anônima, pelos números 181 ou 190.