ASSALTO EM BH

Jovem tenta assaltar motoboy para pagar dívida com agiota em BH e é preso

Suspeito afirmou à Polícia Militar (PM) ter cometido outros crimes na região para pagar dívida com agiotas

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/01/2026 06:23

Polícia Militar
Suspeito confessou o crime à PM e disse que tentou assaltar o motoboy porque precisava quitar uma dívida crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (5/1) depois de tentar assaltar um motoboy no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito, que estava armado, confessou o crime e afirmou que precisava de dinheiro para quitar uma dívida de R$ 5 mil com agiotas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 31 anos, havia acabado de realizar uma entrega quando foi abordada. Sob ameaça, o motoboy chegou a entregar o capacete e o veículo. No entanto, ao notar uma distração do assaltante, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, que fugiu a pé abandonando a motocicleta no local.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram um homem com características semelhantes às descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem correu e invadiu um ônibus coletivo. O motorista do veículo sinalizou para os policiais, que realizaram a abordagem e prenderam o suspeito.

Além da arma, um celular foi apreendido, um revólver e duas munições foram apreendidos. Os militares pediram para o suspeito desbloquear o telefone, mas ele negou alegando que no aparelho continham conversas com os agiotas e sobre os outros crimes cometidos na região.

A ocorrência foi encerrada na 2ª Central Estadual do Plantão Digital. A vítima, por questões de trabalho, não pôde acompanhar o registro completo da ocorrência após a recuperação do veículo.

Tópicos relacionados:

agiota assalto bh motoboy pm policia

