Jovem tenta assaltar motoboy para pagar dívida com agiota em BH e é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (5/1) depois de tentar assaltar um motoboy no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito, que estava armado, confessou o crime e afirmou que precisava de dinheiro para quitar uma dívida de R$ 5 mil com agiotas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 31 anos, havia acabado de realizar uma entrega quando foi abordada. Sob ameaça, o motoboy chegou a entregar o capacete e o veículo. No entanto, ao notar uma distração do assaltante, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, que fugiu a pé abandonando a motocicleta no local.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram um homem com características semelhantes às descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem correu e invadiu um ônibus coletivo. O motorista do veículo sinalizou para os policiais, que realizaram a abordagem e prenderam o suspeito.

Além da arma, um celular foi apreendido, um revólver e duas munições foram apreendidos. Os militares pediram para o suspeito desbloquear o telefone, mas ele negou alegando que no aparelho continham conversas com os agiotas e sobre os outros crimes cometidos na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi encerrada na 2ª Central Estadual do Plantão Digital. A vítima, por questões de trabalho, não pôde acompanhar o registro completo da ocorrência após a recuperação do veículo.