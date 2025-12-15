Motoboy aceita gato como parte de pagamento de entrega

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kauã Miguel, motoboy conhecido por compartilhar momentos curiosos da sua rotina de trabalho nas redes sociais, viveu uma situação para lá de inusitada. Durante uma entrega, ele foi surpreendido por um cliente que não tinha o valor total do pedido, que somava R$ 120. Com apenas R$ 100 em mãos, o homem ofereceu um gato como forma de pagamento. Sem pensar duas vezes, Kauã aceitou a troca e saiu da entrega com um novo companheiro.

A história foi contada pelo próprio motoboy em um vídeo publicado em seu perfil em dezembro de 2024. No entanto, a publicação voltou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, Kauã aparece encantado ao mostrar o bichano, já acomodado e aparentemente à vontade dentro da caixa da moto.

“Vim fazer uma entrega aqui agora. Deu R$ 120. O cara falou: ‘Mano, só tenho 100zão. Tem um gato aqui, você pega?’”, relatou no vídeo. “Paguei vintão, paguei baratinho. Olha a carinha dele!”, completou, mostrando o novo amigo.

O novo dono não escondeu a empolgação ao apresentar o gatinho, que rapidamente conquistou não só Kauã, mas também os seguidores. “Não é todo dia que se faz um negócio desses”, elogiou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos comentários, os internautas destacaram a sorte do animal. “Sorte foi a do gatinho, que finalmente achou um dono de verdade”, escreveu uma pessoa. “Os R$ 20 mais valiosos da vida dele”, comentou outro. “Foi buscar cobre e ganhou ouro!”, disse um terceiro. Já outro seguidor sugeriu, em tom bem-humorado: “Deveria chamá-lo de Leonardo (Da Vinte) rsrs”, fazendo referência ao “preço” pago pelo felino.