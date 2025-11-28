Gato laranja é adotado e vira ‘delegato’ em Delegacia da Mulher

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Carinho, pelos e travessura. Foi assim que um gato laranja mudou o clima da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São João da Boa Vista (SP). O animal, adotado pela equipe há dois meses, passou a fazer parte do dia a dia dos atendimentos e rapidamente ganhou o coração de policiais, vítimas que buscam atendimento e crianças, que acompanham as mães.

Batizado de B.O — em referência ao boletim de ocorrência — o felino sem raça definida ganhou uniforme, crachá e um novo propósito: tornar acolhedor um espaço que costuma receber histórias de dor e violência. Segundo a equipe, a ideia surgiu da necessidade de suavizar o ambiente da delegacia.

“A gente recebe muitas mulheres vítimas de violência doméstica com crianças, e pensamos em transformar o ambiente, deixá-lo menos austero, porque delegacia geralmente é assim. Queremos mudar esse paradigma. Ele tem sido uma ferramenta a mais para distrair as crianças, e funciona muito bem”, explicou o investigador Leandro Moreira, ao G1.

O gato, de aproximadamente 7 anos, foi adotado por meio da ONG Lelo Love Pet. No início, havia o receio de que o animal fugisse ou não se adaptasse ao espaço movimentado. Mas B.O não só ficou, como “adotou” a equipe de volta. Não é surpresa que B.O seja carinhoso: a maioria dos gatos laranjas são machos e têm tendência natural a serem mais dóceis e companheiros.

Curioso, carente e dono de uma personalidade marcante, ele circula livremente pelos corredores, sobe nas mesas, espia documentos e às vezes até causa pequenos acidentes. “Ele sobe na mesa, mexe em tudo e às vezes quebra alguma coisinha, além de ficar deitado em cima do armário e dos arquivos. Buscamos um animal que precisasse de cuidados, e ele estava magro, precisando de um lar. Ele não é arisco, só não é de fazer festa”, contou Leandro.

Enquanto vítimas e policiais lidam diariamente com relatos sensíveis e pesados, a presença do gato ajuda a amenizar a tensão. Quem chega à delegacia encontra, muitas vezes, o “delegato” descansando sobre arquivos, pedindo carinho ou apenas observando o movimento.