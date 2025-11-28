Gato laranja é adotado e vira ‘delegato’ em Delegacia da Mulher

Um gatinho de rua adotado pela Cruz Vermelha de Ciudad Victoria, no México, tem encantado a internet. Batizado de Urgencio, ele ganhou uniforme com o emblema da instituição e passou a viver na sede da organização, recebendo cuidados veterinários, alimentação e muito carinho. Reprodução / X
Para os voluntários, o felino simboliza solidariedade, empatia e esperança, mostrando que pequenos resgates podem transformar vidas. Histórias como a de Urgencio também reforçam por que os gatos conquistaram espaço como companheiros tão queridos nos lares brasileiros. Reprodução / X
Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões, representando um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos. Pexels pixabay
Esse crescimento é atribuído a fatores como a independência dos gatos, facilidade de cuidados e menor necessidade de espaço, características que os tornam ideais para famílias com rotinas agitadas e residências menores. divulgação VetQuality Veterinária
Além disso, a demanda por produtos especializados para felinos, como arranhadores, brinquedos e locais elevados, também aumentou, visando a garantir o bem-estar desses animais. StockSnap pixabay
O IPB destaca que a popularidade dos gatos está diretamente ligada às mudanças no estilo de vida dos brasileiros, que buscam animais de estimação que se adaptem melhor às suas rotinas e espaços disponíveis. Veja algumas raças lindas e dóceis. Irina pixabay
Ragdoll - Raça desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. Simone JOhnson wiki commons
Persa - Originária do Irã (antiga Pérsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que não incomoda. Há mais de 100 combinações de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons
Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos Estados Unidos, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons
Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons
Maine Coon - Originário do estado do Maine (Estados Unidos), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay
Siamês - Raça originária do Sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons
Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17. Tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons
Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos, devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. George Balatsos wiki commons
Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay
Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons
Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons
Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público
Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos Estados Unidos, do cruzamento de gatos domÃ©sticos e gatos-leopardos asiÃ¡ticos. Cauda mÃ©dia e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas Ã© dÃ³cil. Vive de 10 a 16 anos. domÃnio pÃºblico
SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove
Agora algumas observaÃ§Ãµes. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cÃ£es, Ã© necessÃ¡rio estar atento Ã s suas necessidades. Fornecer alimentaÃ§Ã£o correta e assistÃªncia de saÃºde com veterinÃ¡rio. Shanon pixabay
Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir. Eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volta pra dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay
Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay
Não dê leite ao gato. Isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. Florian Bollmann por Pixabay
Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. rihaij por Pixabay
Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. divulgação shopee
Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. divulgação racoesreis.com
Os gatos cuidam sozinhos da própria higiene, mas o aconselhável é dar banho neles a cada 30 dias. Dependendo do ambiente e da pelagem do animal, pode até esperar 60 dias. C.Meyer pixabay