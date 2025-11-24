Gato é condenado à 'prisão domiciliar' e dona pode ser multada em R$ 18 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A liberdade de um gato se tornou o centro de uma batalha judicial na França. Rémi, um felino laranja, foi considerado "culpado" por invasão de propriedade. A tutora, Dominique Valdès, foi condenada a pagar uma multa que pode chegar a € 3 mil euros, o equivalente a R$ 18 mil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A decisão foi tomada pelo tribunal de Béziers, no sul do país, após o vizinho de Dominique apresentar uma queixa. Ele alega que o felino causou danos em seu quintal, deixou pegadas em cimento fresco e sujou um edredom. A situação, que parece inusitada, acendeu um debate sobre a responsabilidade dos donos e os direitos dos animais.
A sentença determinou o pagamento de € 1.250, o equivalente a cerca de R$ 7.700, além de uma cobrança adicional de € 30 (R$ 186) para cada nova vez que Rémi for visto na propriedade do vizinho. Indignada, Dominique afirmou à mídia francesa que a decisão é "absurda e grotesca", argumentando que não há provas concretas de que seu gato seja o responsável.
Segundo a tutora, existem outros gatos de pelagem laranja no bairro, e as imagens apresentadas no processo não são conclusivas de que o invasor era realmente Rémi. Para evitar novas multas, ela passou a manter o felino trancado em casa. O confinamento, no entanto, trouxe consequências para o animal. "Ele engordou, ficou agressivo. É como se tivesse sido condenado à prisão domiciliar", lamentou.
Um precedente preocupante
O caso chamou a atenção de organizações de defesa dos animais. A Société Protectrice des Animaux (SPA) da França manifestou preocupação com a possibilidade de a decisão abrir um precedente legal perigoso. Segundo a entidade, se a medida se tornar comum, poderá haver uma queda significativa no número de adoções de gatos, já que muitos precisam de espaço para explorar.
Para os defensores da causa animal, obrigar um gato a viver confinado, especialmente em áreas com quintais, vai contra a natureza da espécie. A própria Dominique reforça esse ponto, afirmando que "a lei está me obrigando a ser abusiva, porque um gato não foi feito para ficar preso".
Apesar do apoio, a situação de Dominique pode piorar. Uma nova audiência está marcada para dezembro devido à "repetição da ofensa". Desta vez, a multa pode chegar a € 2 mil (R$ 12 mil) , com uma taxa de € 50 (R$ 311) por cada nova invasão.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Estudos publicados no bioRxiv desvendaram um enigma genético que durava mais de seis décadas. Os pesquisadores descobriram o gene responsável por dar a algumas espécies de gatos a cor laranja da pelagem.
Waithamai/Wikimedia Commons
As pesquisas identificaram uma mutação no gene Arhgap36, no cromossomo X, que interfere na quantidade de RNA fabricada pelos melanócitos, células especializadas que dão coloração à pele.
Holly Cheng/Wikimedia Commons
Um dos estudos analisou amostras genéticas de 188 gatos, ao passo que o outro detectou a mesma mutação em 258 individuos da espécie. Essa mutação ocorre somente em gatos com pelagem laranja - calicos e tortoiseshells. No caso das fêmeas, ocorre uma inativação de um dos cromossos X, o que resulta nas cores em mosaico. Como os machos têm somente um cromossomo X, a sua pelagem é inteiramente laranja.
James Petts/Wikimedia Commons
O Brasil tem cerca de 27 milhões de gatos nas residências, de acordo com levantamento do Instituto Pet Brasil. Trata-se de um dos pets mais amados pela população. Pexels pixabay
Muitas pessoas sem filhos nas casas - principalmente com o avanço da idade - cuidam de animais domésticos como parte da família. Companheiros inseparáveis. divulgação VetQuality Veterinária
Persa - Originária do Irã (antiga Pérsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que não incomoda. Há mais de 100 combinações de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons
Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons
Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons
Maine Coon - Originário do estado do Maine (EUA), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay
Siamês - Raça oriental, originária do sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons
Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17, tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons
Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay
Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons
Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons
Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público
Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. domínio público
SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove
Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. Shanon pixabay
Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir, pois eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volte para dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay
Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay