BH: homem empurrado no Ribeirão Arrudas está desaparecido há três dias

A vítima caiu no Ribeirão Arrudas, no Bairro Carlos Prates, e desapareceu no curso d’água na noite da última sexta-feira (2/1)

Laura Scardua
05/01/2026 16:57

A vítima foi empurrada e desapareceu no curso d’água na noite da última sexta-feira (2/1)
As buscas pelo homem que foi empurrado no Ribeirão Arrudas, na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira, continuam nesta segunda-feira (5/1). A vítima caiu e desapareceu no curso d’água na noite da última sexta-feira (2/1). 

Ele teria sido empurrado por outro homem após uma briga. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está empenhado nas buscas desde o dia do ocorrido. Foram utilizados drones e helicóptero na procura dele. 

Na manhã desta segunda-feira, os militares realizaram as buscas em pontos como a Rua São Vicente, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de BH, e na Rua do Cartório, na Vila Marzagão, em Sabará, Região Metropolitana da capital mineira. 

No momento em que o homem foi jogado no ribeirão, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local. O suspeito de ter empurrado a vítima foi preso.

