BH: homem empurrado no Ribeirão Arrudas está desaparecido há três dias

As buscas pelo homem que foi empurrado no Ribeirão Arrudas, na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira, continuam nesta segunda-feira (5/1). A vítima caiu e desapareceu no curso d’água na noite da última sexta-feira (2/1).

Ele teria sido empurrado por outro homem após uma briga. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está empenhado nas buscas desde o dia do ocorrido. Foram utilizados drones e helicóptero na procura dele.

Na manhã desta segunda-feira, os militares realizaram as buscas em pontos como a Rua São Vicente, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de BH, e na Rua do Cartório, na Vila Marzagão, em Sabará, Região Metropolitana da capital mineira.

No momento em que o homem foi jogado no ribeirão, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local. O suspeito de ter empurrado a vítima foi preso.