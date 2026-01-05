Assine
ALAGAMENTO

Mercedes fica ilhada no Belvedere por causa da chuva

Carro ficou parcialmente submerso depois de forte alagamento na Região Centro-Sul

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/01/2026 10:04 - atualizado em 05/01/2026 10:06

Mercedes ficou ilhada no Belvedere, durante chuva forte em Belo Horizonte
Mercedes-Benz ficou ilhada no Belvedere, durante chuva forte em Belo Horizonte (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um carro ficou ilhado em um alagamento na Avenida Professor Cristóvam dos Santos, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O caso foi registrado nesse domingo (4/1), em meio às fortes chuvas que atingiram a capital mineira.

No vídeo, é possível ver um Mercedes-Benz preto parado e com água cobrindo os pneus. O trecho onde ocorreu o alagamento fica próximo à sede da Marinha do Brasil em BH.

Durante o domingo, a capital mineira registrou volumes elevados de chuva em todas as regionais. Em um intervalo de 24 horas, as regiões Centro-Sul e Oeste acumularam 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, cerca de um terço do volume médio esperado para todo o mês de janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram atendidas 70 ocorrências relacionadas às chuvas em BH nas últimas 48 horas. Em todo o estado, o número de chamados chegou a 227.

Ainda segundo a corporação, entre 14h do dia 2 de janeiro e 14h desse domingo (4/1), foram realizadas 69 vistorias por risco de queda de árvores, sendo 27 delas em Belo Horizonte.

