PERÍODO DE CHUVA

Avenidas de Betim ficam alagadas durante chuva neste domingo (4)

A Avenida Edmeia Matos Lazzarotti ficou alagada na altura do Hospital Público Regional. Partida entre América e Betim também foi cancelada

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
04/01/2026 13:52

Chuva causa alagamento em frente ao Hospital Regional de Betim
Chuva causa alagamento em frente ao Hospital Regional de Betim

A Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficou alagada na altura do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco, neste domingo (4/1). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água já atingindo a altura da calçada.

Pontos de alagamento também foram registrados na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Nas imagens, um carro aparece manobrando para sair do local enquanto outro tenta passar, enfrentando a água.

A forte chuva também forçou o cancelamento de uma partida de futebol entre o América e Betim.

Alerta de chuva

Betim e outras 455 cidades mineiras estão em alerta laranja de tempestade até as 23h59 deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h), com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Recomendações:

  • Redobre a atenção
  • Evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e
  • Em caso de raios não permaneça em áreas abertas
  • Evite o uso de equipamentos elétricos

