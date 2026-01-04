Avenidas de Betim ficam alagadas durante chuva neste domingo (4)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficou alagada na altura do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco, neste domingo (4/1). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água já atingindo a altura da calçada.

Pontos de alagamento também foram registrados na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Nas imagens, um carro aparece manobrando para sair do local enquanto outro tenta passar, enfrentando a água.

A forte chuva também forçou o cancelamento de uma partida de futebol entre o América e Betim.

Alerta de chuva

Betim e outras 455 cidades mineiras estão em alerta laranja de tempestade até as 23h59 deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h), com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

