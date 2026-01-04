Avenidas de Betim ficam alagadas durante chuva neste domingo (4)
A Avenida Edmeia Matos Lazzarotti ficou alagada na altura do Hospital Público Regional. Partida entre América e Betim também foi cancelada
A Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficou alagada na altura do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco, neste domingo (4/1). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água já atingindo a altura da calçada.
Pontos de alagamento também foram registrados na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Nas imagens, um carro aparece manobrando para sair do local enquanto outro tenta passar, enfrentando a água.
A forte chuva também forçou o cancelamento de uma partida de futebol entre o América e Betim.
Alerta de chuva
Betim e outras 455 cidades mineiras estão em alerta laranja de tempestade até as 23h59 deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h), com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Recomendações:
- Redobre a atenção
- Evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e
- Em caso de raios não permaneça em áreas abertas
- Evite o uso de equipamentos elétricos