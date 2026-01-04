Defesa Civil emite alerta de risco de deslizamento para toda Contagem
Chuvas recorrentes podem levar à saturação do solo e eleva a possibilidade de deslocamento de terra na cidade da Grande BH
A Defesa Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, emitiu um alerta laranja de risco de deslizamento para todas as regionais da cidade na manhã deste domingo (4/1). O aviso é válido até terça-feira (6).
Segundo o órgão municipal, a situação se deve às recorrentes chuvas nos últimos dias, que devem continuar esta semana, levando a saturação do solo.
É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de risco de deslizamento:
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
Alerta de chuva
Contagem e outras 455 cidades estão em alerta laranja de tempestade até as 23h59 deste domingo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h), com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
A população deve redobrar a atenção e evitar áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Durante chuva forte, não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Chuvas em Contagem
Na última Quinta-feira (1/1) Contagem sofreu com a forte chuva que atingiu a cidade. Em vídeos registrados por moradores do bairro Inconfidentes, foi possível ver grande quantidade de água descendo com força pelas ruas, e se acumulando nos pneus dos carros estacionados.
Já a Avenida Riacho das Pedras se transformou em um "rio", bloqueando a passagem dos veículos nos dois sentidos. Apesar da força da chuva, alguns carros ainda tentaram passar.