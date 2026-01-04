Defesa Civil emite alerta de risco de deslizamento para toda Contagem

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Defesa Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, emitiu um alerta laranja de risco de deslizamento para todas as regionais da cidade na manhã deste domingo (4/1). O aviso é válido até terça-feira (6).

Segundo o órgão municipal, a situação se deve às recorrentes chuvas nos últimos dias, que devem continuar esta semana, levando a saturação do solo.

É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de risco de deslizamento:

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Alerta de chuva

Contagem e outras 455 cidades estão em alerta laranja de tempestade até as 23h59 deste domingo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h), com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A população deve redobrar a atenção e evitar áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Durante chuva forte, não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Chuvas em Contagem

Na última Quinta-feira (1/1) Contagem sofreu com a forte chuva que atingiu a cidade. Em vídeos registrados por moradores do bairro Inconfidentes, foi possível ver grande quantidade de água descendo com força pelas ruas, e se acumulando nos pneus dos carros estacionados.

Já a Avenida Riacho das Pedras se transformou em um "rio", bloqueando a passagem dos veículos nos dois sentidos. Apesar da força da chuva, alguns carros ainda tentaram passar.