Chuva continua nesta semana em BH e MG? Confira como fica o tempo
Inmet prevê pancadas de chuva e queda nas temperaturas nos próximos dias
A chuva que atinge Belo Horizonte (MG) e diversas regiões do estado deve continuar ao longo desta semana, é o que afirma a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na capital mineira, a segunda-feira (5/1) será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar de 23°C, indicando queda nos termômetros e alívio do calor registrado nos últimos dias.
Na terça-feira (6/1), o tempo seguirá instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas vão continuar em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 22°C.
Na quarta-feira (7/1), o cenário se manterá semelhante, com céu carregado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A mínima sobe para 17°C, mas a máxima tende a cair para 21°C.
A quinta-feira (8/1), será marcada por muitas nuvens, mas ainda com chuva isolada. A máxima aumentará bastante e ficará em 28°C e a mínima mantém em 17°C.
Previsão para Minas Gerais
Em Minas Gerais, a segunda-feira (5/1) será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana e Central. No Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste e Zona da Mata, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado. Nas demais regiões, há previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 13°C e 34°C.
Na terça-feira (6/1), o céu ficará encoberto, com pancadas de chuva no Noroeste, Central Mineira, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Região Metropolitana, há previsão de chuva com trovoadas. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado, com pancadas isoladas. As temperaturas entram em declínio, com mínima de 11°C e máxima de 30°C.