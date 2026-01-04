Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva continua nesta semana em BH e MG? Confira como fica o tempo

Inmet prevê pancadas de chuva e queda nas temperaturas nos próximos dias

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/01/2026 10:21 - atualizado em 04/01/2026 10:26

compartilhe

SIGA
x
Chuva cai sobre os bairros Santo Antônio, Savassi e Serra no domingo (4/01/2026)
Chuva cai sobre os bairros Santo Antônio, Savassi e Serra no domingo (4/01/2026) crédito: Benny Cohen/EM/DA Press

A chuva que atinge Belo Horizonte (MG) e diversas regiões do estado deve continuar ao longo desta semana, é o que afirma a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na capital mineira, a segunda-feira (5/1) será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar de 23°C, indicando queda nos termômetros e alívio do calor registrado nos últimos dias.

 

Na terça-feira (6/1), o tempo seguirá instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas vão continuar em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 22°C.

Leia Mais

Na quarta-feira (7/1), o cenário se manterá semelhante, com céu carregado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A mínima sobe para 17°C, mas a máxima tende a cair para 21°C.

A quinta-feira (8/1), será marcada por muitas nuvens, mas ainda com chuva isolada. A máxima aumentará bastante e ficará em 28°C e a mínima mantém em 17°C. 

Previsão para Minas Gerais

Em Minas Gerais, a segunda-feira (5/1) será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana e Central. No Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste e Zona da Mata, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado. Nas demais regiões, há previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 13°C e 34°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na terça-feira (6/1), o céu ficará encoberto, com pancadas de chuva no Noroeste, Central Mineira, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Região Metropolitana, há previsão de chuva com trovoadas. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado, com pancadas isoladas. As temperaturas entram em declínio, com mínima de 11°C e máxima de 30°C.

Tópicos relacionados:

bh chuva inmet minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay