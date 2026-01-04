BH está em alerta para pancadas de chuva de até 80 mm nas próximas horas

A Defesa Civil colocou Belo Horizonte (MG) em alerta para pancadas de chuva que podem variar entre 60 e 80 milímetros nas próximas horas.

Além do grande volume de precipitação, há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de segunda-feira (5/1).

A manhã deste domingo (4/1) começou chuvosa na capital mineira. As regionais Noroeste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro já registram chuva forte, e a previsão indica que o tempo instável deve persistir ao longo de todo o dia.

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção. Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.