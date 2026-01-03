Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de domingo (4/1)
Previsão para Belo Horizonte que próximos dias terão precipitações acima da média. Confira as orientações da Defesa Civil municipal
Janeiro começou com um indicativo de chuvas em Belo Horizonte, especialmente entre hoje e terça-feira (6/1), segundo a Defesa Civil municipal. O órgão emitiu, hoje (3/1), um alerta de chuva forte válido até a manhã de domingo (4/1).
De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações esperado para todo o mês no município é de 339,1 mm.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Conforme a previsão meteorológica, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm até terça.
A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
Recomendações essenciais
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 2/1
- Barreiro: 38,8 (11,7%)
- Centro-Sul: 3,4 (1,0%)
- Hipercentro: 0,6 (0,2%)
- Leste: 0,2 (0,1%)
- Nordeste: 3,2 (1,0%)
- Noroeste: 26,4 (8,0%)
- Norte: 2,2 (0,7%)
- Oeste: 14,8 (4,5%)
- Pampulha: 3,8 (1,1%)
- Venda Nova: 3,0 (0,9%)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm