Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de domingo (4/1)

Janeiro começou com um indicativo de chuvas em Belo Horizonte, especialmente entre hoje e terça-feira (6/1), segundo a Defesa Civil municipal. O órgão emitiu, hoje (3/1), um alerta de chuva forte válido até a manhã de domingo (4/1).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações esperado para todo o mês no município é de 339,1 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Conforme a previsão meteorológica, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm até terça.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 2/1

Barreiro: 38,8 (11,7%)

Centro-Sul: 3,4 (1,0%)

Hipercentro: 0,6 (0,2%)

Leste: 0,2 (0,1%)

Nordeste: 3,2 (1,0%)

Noroeste: 26,4 (8,0%)

Norte: 2,2 (0,7%)

Oeste: 14,8 (4,5%)

Pampulha: 3,8 (1,1%)

Venda Nova: 3,0 (0,9%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm