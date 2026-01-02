Período de chuvas cria alerta sobre possíveis quedas de árvores em BH

O período de chuvas em Belo Horizonte aumenta os riscos à segurança da população, em razão da ocorrência de alagamentos e das possíveis quedas de árvores na cidade. De acordo com dados da Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 220 árvores caíram no município entre outubro e o início de 2026.

Dezembro foi o mês com o maior número de quedas de árvores na capital mineira, totalizando 155 ocorrências. Confira, abaixo, a lista dos meses e a quantidade de registros.

Outubro - 13

Novembro - 34

Dezembro - 155

Janeiro - 18

Segundo a PBH, a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB) monitora as árvores da capital e é responsável pelos serviços de poda e supressão realizados ao longo de todo o ano. As árvores que apresentam riscos às pessoas e aos bens materiais são incluídas na programação para receber manutenção.

Até novembro de 2025, foram realizadas 27.197 podas e 4.613 supressões em todo o município.

ORIENTAÇÕES DA PREFEITURA

A PBH conscientiza a população do que fazer para não potencializar as quedas de árvores na cidade.

Não plantar árvores no passeio sem autorização da prefeitura. Os pedidos devem ser feitos no aplicativo ou no site da PBH;

Não fazer nenhum serviço por conta própria em árvore ou em via pública. Além de ser crime ambiental, coloca os transeuntes e a pessoa que está à “serviço” em risco;

Não fazer a concretagem ou fechamento da área no entorno da árvore, pois isto causa a morte das raízes e, consequentemente, da planta;

Não depositar lixo ou qualquer outra substância no tronco ou base da árvore. Cortes errados e fogo podem danificar a casca, ocasionando doenças e morte da mesma.

O plantio de árvores deve ocorrer no local adequado, com a espécie correta. Um exemplar inadequado ou plantado em local errado, ou de forma equivocada, pode gerar problemas no futuro.

O trabalho com árvores envolve riscos e pode causar efeitos que vão desde acidentes com a rede elétrica até interferências no trânsito, acidentes com pedestres e danos ao patrimônio - como imóveis e veículos.

A PBH alerta que os moradores devem solicitar os serviços de manutenção de árvores e de recolhimento de galhos pelos canais de atendimento ao cidadão da prefeitura.

Abra um protocolo: o primeiro passo é registrar a solicitação nos canais oficiais. Isso pode ser feito pelo aplicativo PBH APP, pelo portal de serviços da prefeitura ou pelo telefone 156;

Descreva a situação em detalhes: no momento do pedido, informe o endereço exato da árvore e descreva com o máximo de detalhes os sinais de risco que você observou;

Anexe fotos, se possível: imagens que mostram a inclinação, os galhos secos, as rachaduras ou a presença de fungos ajudam os técnicos a priorizar e avaliar o caso com mais agilidade;

Aguarde a vistoria técnica: após o registro, uma equipe especializada fará uma avaliação no local para definir qual a melhor solução, que pode ser a poda de galhos, um tratamento ou, em casos mais graves, o corte da árvore;

Acompanhe o andamento: guarde o número de protocolo para consultar o status da sua solicitação pelos mesmos canais em que o pedido foi aberto.

Ainda segundo a Prefeitura, a queda de árvores pode ser motivada por diversas circunstâncias: árvores idosas, cujo enfraquecimento natural é somado ao peso e ao desequilíbrio da copa; abalos externos, como podas clandestinas, plantio de espécies inadequadas, acidentes, raios e rompimentos de redes subterrâneas; doenças e infestação por insetos, como cupins ou besouros; ventos acima de 60 km/h e intempéries intensas.

A Prefeitura reforça que o trabalho relacionado à queda de árvores é realizado em parceria com o CBMMG e, quando ocorre tombamento nas redes elétricas, também com a Cemig.

A Cemig endossa aquilo que foi dito pela Prefeitura e não recomenda que seja feita a manutenção, poda ou retirada de árvores e galhos por conta própria, especialmente quando há proximidade com fios ou postes. A engenheira de Meio Ambiente da Cemig, Marina Moura de Souza, alerta sobre a possibilidade de rompimento da rede elétrica com as possíveis quedas de árvores.

"Fio partido da rede de distribuição é sempre sinônimo de risco de morte. A pessoa não deve tocar, aproximar-se ou permitir que outras pessoas se aproximem do local, mesmo que não haja risco aparente. Muitas vezes, o cabo energizado fica escondido sob folhas, lama ou entre galhos", reforça Marina.

A empresa recomenda que seja acionado o telefone 116 – canal de atendimento da Cemig que funciona 24 horas.

INÍCIO DE 2026

O ano começou com alta incidência de quedas de árvores em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

A chuva forte que atingiu a Grande BH provocou a queda de 22 árvores em um período de 24 horas - das 7h da manhã do dia 1/1 às 7h da manhã do dia 2/1 - segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Além disso, outras duas árvores que apresentavam risco de tombamento foram vistoriadas.

Os bombeiros atenderam 17 ocorrências de árvores caídas em vias públicas, além de três casos sobre veículos e dois sobre residências. Moradores registraram e compartilharam nas redes sociais relatos de enxurradas, ventos fortes e alagamentos.

A regional do Barreiro foi a mais impactada: em apenas 30 minutos, choveu 30,6 mm na região. Os moradores relataram queda de granizo em pontos isolados. Entre os bairros mais atingidos estão Lindéia e Vale do Jatobá. A Rua Senador Levindo Coelho, que liga os bairros Tirol e Independência, ficou alagada em um dos sentidos, causando problemas no trânsito.

(Com informações de Izabella Caixeta e Wellington Barbosa)