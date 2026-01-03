Previsão do tempo em BH: veja como fica o primeiro sábado do ano
Capital terá pancadas de chuva fortes, raios e rajadas de vento ao longo do dia
O primeiro sábado de 2026 será de tempo instável em Belo Horizonte (MG). Neste sábado (3/1), a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.
De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 21,6°C, enquanto a máxima estimada não deve ultrapassar os 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% no período da tarde.
O órgão reforça o alerta para chuva moderada a forte ao longo do dia.
Temperaturas mínimas por regional
- Barreiro: 19,7°C, às 3h30
- Centro-Sul: 19,8°C, às 6h15
- Oeste: 19,2°C, com sensação térmica de 19,8°C, às 6h
- Pampulha: 20,6°C, com sensação térmica de 22,9°C, às 6h
- Venda Nova: 21,6°C, às 6h
Recomendações durante a chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.