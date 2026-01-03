Assine
Previsão do tempo em BH: veja como fica o primeiro sábado do ano

Capital terá pancadas de chuva fortes, raios e rajadas de vento ao longo do dia

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/01/2026 08:57

O alerta da Defesa Civil de BH para pancadas de chuva é válido até as 8h desta quinta-feira (25/12)
Veja como vai ficar o tempo em BH neste sábado (3/1), o primeiro do ano crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil - 19/12/2025

O primeiro sábado de 2026 será de tempo instável em Belo Horizonte (MG). Neste sábado (3/1), a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 21,6°C, enquanto a máxima estimada não deve ultrapassar os 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% no período da tarde.

O órgão reforça o alerta para chuva moderada a forte ao longo do dia.

Temperaturas mínimas por regional

  • Barreiro: 19,7°C, às 3h30
  • Centro-Sul: 19,8°C, às 6h15
  • Oeste: 19,2°C, com sensação térmica de 19,8°C, às 6h
  • Pampulha: 20,6°C, com sensação térmica de 22,9°C, às 6h
  • Venda Nova: 21,6°C, às 6h

Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

