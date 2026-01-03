Previsão do tempo em BH: veja como fica o primeiro sábado do ano

O primeiro sábado de 2026 será de tempo instável em Belo Horizonte (MG). Neste sábado (3/1), a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 21,6°C, enquanto a máxima estimada não deve ultrapassar os 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% no período da tarde.

O órgão reforça o alerta para chuva moderada a forte ao longo do dia.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 19,7°C, às 3h30

Centro-Sul: 19,8°C, às 6h15

Oeste: 19,2°C, com sensação térmica de 19,8°C, às 6h

Pampulha: 20,6°C, com sensação térmica de 22,9°C, às 6h

Venda Nova: 21,6°C, às 6h

Recomendações durante a chuva