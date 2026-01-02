Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer

A chuva continua na capital mineira nesta sexta-feira (2/1), com risco de pancadas fortes, raios e ventos de até 40 km/h

02/01/2026 12:24

Defesa Civil emite alerta de chuva para esta terça-feira (30/12)
De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com até 40 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em mais um dia de alerta para a possibilidade de pancadas de chuva nesta sexta-feira (2/1). A previsão indica volumes de até 40 milímetros, com chance de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, segundo aviso emitido pela Defesa Civil municipal.

O alerta meteorológico é válido até as 8h deste sábado (3/1). Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

O aviso ocorre após a chuva forte registrada nessa quinta (1º/1) e provocou estragos em diferentes regiões da capital e da Região Metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 22 quedas de árvores foram registradas nas últimas 24 horas. A regional do Barreiro foi a mais impactada, com 30,6 milímetros de chuva em apenas 30 minutos, o que aumentou o risco de alagamentos e quedas de galhos e árvores.

Quais os cuidados durante a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Acumulado de chuvas em janeiro

  • Barreiro: 38,6 mm (11,7%)
  • Centro-Sul: 3,0 mm (0,9%)
  • Hipercentro: 0,6 mm (0,2%)
  • Leste: 0,0 mm (0%)
  • Nordeste: 1,4 mm (0,4%)
  • Noroeste: 26,2 mm (7,9%)
  • Norte: 1,2 mm (0,4%)
  • Oeste: 14,6 mm (4,4%)
  • Pampulha: 3,2 mm (1,0%)
  • Venda Nova: 2,7 mm (0,8%)

Média Climatológica de janeiro: 330,9 mm

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

