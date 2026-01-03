Queda de granizo em MG: apenas 2% das cidades não estão sob alerta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte e outros 836 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por tempestades, com risco de queda de granizo neste sábado (3/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O número representa 98% das cidades do estado, sendo que apenas 16 não estão sobre aviso.

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final deste sábado.

Das 837 cidades, 671 estão sob alerta laranja, com risco um pouco mais elevado dos fenômenos mencionados acima. Nesses locais, as precipitações podem chegar a 100 mm, com ventos de até 100 km/h.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?