CHUVA EM BH

BH tem manhã chuvosa e previsão indica chuva ao longo do dia

Defesa Civil alerta para pancadas fortes, raios e rajadas de vento neste domingo (4/1)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/01/2026 07:47

Como proteger sua casa de chuvas fortes, ventos e granizo
A previsão do tempo é de pancadas fortes, raios e rajadas de vento neste domingo crédito: Mac99 de Getty Images Signature

A manhã deste domingo (4/1) começou chuvosa em Belo Horizonte (MG). As regionais Noroeste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro registram chuva forte. E a previsão indica que o tempo instável deve persistir ao longo de todo o dia.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o céu fica encoberto, com pancadas de chuva que podem ser, por vezes, fortes, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

A temperatura mínima registrada foi de 18,7°C durante a madrugada. Já a máxima estimada para a tarde é de 26°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 80%.

O órgão alerta ainda para a possibilidade de chuva extremamente forte e acumulados significativos em curto período de tempo.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,2 °C, à 0h
  • Centro-Sul: 19,0 °C, à 1h25
  • Oeste: 18,7 °C, com sensação térmica de 17,2 °C, às 3h
  • Pampulha: 20,1 °C, com sensação térmica de 22,4 °C, às 2h

Acumulados de chuva (mm) em Janeiro até 5h50 do dia 4:

  • Barreiro: 77,8 (23,5%)
  • Centro Sul: 101,4 (30,6)
  • Hipercentro: 39 (11,8%)
  • Leste: 47,8 (14,4%)
  • Nordeste: 40,2 (12,1%)
  • Noroeste: 106,4 (32,2%)
  • Norte: 45,6 (13,8%)
  • Oeste: 104,8 (31,7%)
  • Pampulha: 38 (11,5%)
  • Venda Nova: 36,4 (11%)

Média Climatológica Janeiro: 330,9 mm

bh chuva tempo

