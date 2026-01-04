Chuva em BH: três regionais entram em alerta de risco de deslizamento; veja

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para as regionais Oeste, Centro-Sul e Noroeste em razão do grande volume de chuva registrado nas últimas horas e da previsão de novas precipitações nos próximos dias.

Segundo o órgão municipal, o alerta é válido até a próxima terça-feira (6/1). A população deve redobrar a atenção para o grau de saturação do solo e possíveis sinais estruturais, como risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Recomendações da Defesa Civil

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais em que deslizamentos podem acontecer



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações



Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.