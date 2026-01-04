Assine
DESLIZAMENTO

Chuva em BH: três regionais entram em alerta de risco de deslizamento; veja

Defesa Civil lista algumas recomendações para a população desses locais ficar de olho em sinais de deslizamento

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/01/2026 08:52

Grande volume de chuva pode causar deslizamentos
Grande volume de chuva pode causar deslizamentos em três regionais da capital, que estão em alerta crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para as regionais Oeste, Centro-Sul e Noroeste em razão do grande volume de chuva registrado nas últimas horas e da previsão de novas precipitações nos próximos dias.

Segundo o órgão municipal, o alerta é válido até a próxima terça-feira (6/1). A população deve redobrar a atenção para o grau de saturação do solo e possíveis sinais estruturais, como risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Recomendações da Defesa Civil

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais em que deslizamentos podem acontecer 

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

