PERÍODO CHUVOSO

MG: Chuva provoca alagamentos no primeiro fim de semana do ano

Curvelo, na Região Central, e Uberlândia, no Triângulo, registram alagamentos e enxurradas. Uma árvore caiu em Contagem, na Grande BH

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
04/01/2026 10:52 - atualizado em 04/01/2026 11:53

Chuva forte provoca enxurrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Chuva forte provoca enxurrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Reprodução/Redes Sociais

O primeiro fim de semana de 2026 está sendo de chuva intensa em Minas Gerais. Internautas de diversas regiões do estado compartilharam registros de enchentes e alagamentos entre a noite de sábado (3/1) e a manhã deste domingo (4).

Uma postagem no Instagram mostra o Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, alagado nesta manhã. À frente do motorista, veículos avançam em meio à água e, em uma das saídas, um carro aparece parado e com a luzes de alerta ligadas, aparentemente estragado. 

Na madrugada deste domingo, uma árvore de grande porte caiu na Rua Teleférico, Bairro Água Branca, em Contagem, obstruindo a pista sentido Cidade Industrial. Neste momento, o Corpo de Bombeiros atua na retirada da árvore, com o apoio da Transcon. 

Também neste domingo, uma moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou uma enxurrada ao lado de sua residência. A força da água levava grande quantidade de terra encosta abaixo. 

Em Curvelo, na Região Central, um vídeo mostra a água tomando conta da calçada de uma avenida e invadindo a área onde estavam mesas e cadeiras de um estabelecimento. Por pouco a água não alaga o interior do local. 

Instabilidade em Minas

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a tendência é de instabilidade generalizada em todo o estado e possibilidade de temporais ao longo de todo o domingo. As regiões da Zona da Mata e Vale do rio Doce podem ser atingidas por chuvas de até 60mm, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.  

Segundo o boletim do órgão estadual, 81 municípios já foram afetados neste período chuvoso. Até o momento, foram registrados dois óbitos, 3 mil desalojados e 311 desabrigados. 

chuva defesa-civil minas-gerais

