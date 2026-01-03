Assine
CUIDADO COM A CHUVA

Chove forte em BH neste sábado (3/1); saiba como se proteger

Previsão para Belo Horizonte que próximos dias terão precipitações acima da média. Confira as orientações da Defesa Civil municipal em caso de chuva

03/01/2026 15:00

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta segunda; confira a lista de municípios e as recomendações do órgão.
BH está sob alerta de chuva forte até a manhã de domingo (4/1) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A chuva deu as caras em Belo Horizonte na tarde deste sábado (3/1) e deixou o município sob alerta. A Defesa Civil de BH emitiu um alerta, válido até a manhã de domingo (4/1), de chuva com raios e rajadas de vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital também pode enfrentar queda de granizo até o fim do dia.

As regiões Centro-Sul e Leste registraram chuva extremamente forte por volta de 13h20 e 13h50, respectivamente. Para as precipitações serem consideradas extremamente forte, a chuva deve ter intensidade maior do que 5 milímetros (mm) por minuto no mesmo local.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Já as regionais Barreiro e Oeste, marcaram chuva forte por volta de 13h20, quando registraram volume de chuva entre 2,6 mm a 5 mm por minuto. Às 13h45, a Região Nordeste teve a mesma intensidade.

Conforme a última atualização da Defesa Civil de BH, divulgada às 13h50, as regiões Nordeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro marcaram chuva fraca, entre 0,1 mm e 1 mm por minuto. O órgão não emitiu avisos de bloqueios ou outras intercorrências na cidade em decorrência da chuva.

Previsão e alerta

De acordo com a Defesa Civil municipal, as precipitações em BH podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações esperado para todo o mês no município é de 339,1 mm.

Conforme a previsão meteorológica, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm até terça.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 2/1

  • Barreiro: 38,8 (11,7%)
  • Centro-Sul: 3,4 (1,0%)
  • Hipercentro: 0,6 (0,2%)
  • Leste: 0,2 (0,1%)
  • Nordeste: 3,2 (1,0%)
  • Noroeste: 26,4 (8,0%)
  • Norte: 2,2 (0,7%)
  • Oeste: 14,8 (4,5%)
  • Pampulha: 3,8 (1,1%)
  • Venda Nova: 3,0 (0,9%)

