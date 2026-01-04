Em 24 horas, regiões de BH registram um terço da chuva esperada para o mês
Todas as regiões de BH estão sob alerta de risco de deslizamento e desabamento devido às fortes chuvas que atingem a cidade desde ontem. Confira recomendações
Janeiro é um mês tradicionalmente chuvoso e a meteorologia indica que os primeiros dias de 2026 serão de bastante chuva em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,1 milímetros (mm), mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, o que representa cerca de um terço do total esperado.
Segundo a Defesa Civil de BH, esse volume pluviométrico foi registrado entre às 10h desse sábado (3/1), quando as chuvas se intensificaram, e às 10h deste domingo (4/1). A expectativa, conforme a previsão, era de que os volumes diários ficassem entre os 70 mm diários até terça-feira (6/1), mas ela já foi superada.
Ainda de acordo com a meteorologia, é esperado que, até terça-feira, o acumulado de chuva chegue a 250 mm, cerca de 75% do esperado para todo o mês na capital. Até às 12h deste sábado, a Região Oeste, que lidera o ranking entre as que mais tiveram chuva, registrou 152,4 mm, o equivalente a 46,1% do aguardado para todo o mês.
A lista segue com as regionais Noroeste, Centro-Sul e Barreiro, que marcaram, respectivamente, 151 mm, 147,8 mm e 128,2 mm, nos primeiros dias de janeiro. O volume é bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Esse acumulado de chuvas deixou todas as regiões da capital sob alerta de risco geológico forte, isto é, em estado de atenção para deslizamentos e desabamentos pelo menos até terça-feira, exceto a Região Hipercentro, que encontra-se sob alerta de risco moderado no mesmo período.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).