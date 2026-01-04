Tempestade e queda de granizo: BH e 455 cidades de MG estão sob alerta
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em mais de 400 cidades de MG ao longo deste domingo (4/1). Confira recomendações em caso de chuva
Belo Horizonte e outros 455 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por tempestades, com risco de queda de granizo neste domingo (4/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 100 mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final deste sábado.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Aimorés
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Angelândia
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baldim
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Berilo
- Bertópolis
- Betim
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Campanário
- Campo Azul
- Canaã
- Canápolis
- Cantagalo
- Caparaó
- Capelinha
- Capim Branco
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caputira
- Caraí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo do Paranaíba
- Cascalho Rico
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coimbra
- Coluna
- Comercinho
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhas do Norte
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Funilândia
- Galiléia
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Guiricema
- Iapu
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibirité
- Icaraí de Minas
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mariana
- Marilac
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miradouro
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piranga
- Pirapora
- Pitangui
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Porto Firme
- Poté
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Raposos
- Raul Soares
- Reduto
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Rubelita
- Sabará
- Sabinópolis
- Salinas
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiros
- Tombos
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia