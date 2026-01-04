Assine
TEMPORAIS EM MINAS

Tempestade e queda de granizo: BH e 455 cidades de MG estão sob alerta

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em mais de 400 cidades de MG ao longo deste domingo (4/1). Confira recomendações em caso de chuva

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/01/2026 12:13

Chuva em BH na tarde deste sábado (3/1)
Tempestade e queda de granizo: BH e 455 cidades de MG estão sob alerta

Belo Horizonte e outros 455 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por tempestades, com risco de queda de granizo neste domingo (4/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 100 mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final deste sábado.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Aimorés
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Angelândia
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Barão de Cocais
  • Barra Longa
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Berilo
  • Bertópolis
  • Betim
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capelinha
  • Capim Branco
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caputira
  • Caraí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carmésia
  • Carmo do Paranaíba
  • Cascalho Rico
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Catuji
  • Cedro do Abaeté
  • Central de Minas
  • Centralina
  • Chalé
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coimbra
  • Coluna
  • Comercinho
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Cônego Marinho
  • Confins
  • Congonhas do Norte
  • Conselheiro Pena
  • Contagem
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Murta
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cuparaque
  • Curvelo
  • Datas
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Dom Bosco
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Folhas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formoso
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guaraciaba
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Iapu
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibirité
  • Icaraí de Minas
  • Imbé de Minas
  • Indianópolis
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirinha
  • Itabirito
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itinga
  • Itueta
  • Jaboticatubas
  • Jaguaraçu
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequeri
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Ladainha
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lamim
  • Lassance
  • Leandro Ferreira
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luisburgo
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Maravilhas
  • Mariana
  • Marilac
  • Marliéria
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mathias Lobato
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Mesquita
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miradouro
  • Monjolos
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Muriaé
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Naque
  • Natalândia
  • Nova Belém
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Módica
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova União
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Preto
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Paineiras
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Paula Cândido
  • Paulistas
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedro Leopoldo
  • Pequi
  • Periquito
  • Pescador
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Pintópolis
  • Piranga
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Porto Firme
  • Poté
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Reduto
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Ribeirão das Neves
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Piracicaba
  • Rio Vermelho
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Rubelita
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Salinas
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gotardo
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João do Pacuí
  • São João Evangelista
  • São José da Lapa
  • São José da Safira
  • São José da Varginha
  • São José do Divino
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Rio Preto
  • Sardoá
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Firmino
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
  • Sericita
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra dos Aimorés
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Setubinha
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Taparuba
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Teófilo Otoni
  • Timóteo
  • Tiros
  • Tombos
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Ubaporanga
  • Uberlândia
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucânia
  • Urucuia
  • Vargem Alegre
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgem da Lapa
  • Virginópolis
  • Virgolândia

