CHUVA EM MINAS

Alagamentos e deslizamentos: mais de 140 cidades MG estão sob alerta

Chuva não tem dado trégua em Minas Gerais e coloca municípios sob alerta de grande perigo devido ao alto volume pluviométrico registrado nos últimos dias

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/01/2026 12:11

Três irmãos, de 5, 7 e 10 anos, e os pais, de 43 e 51, foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Grande BH, na manhã desta terça-feira (16/12)
Alagamentos e deslizamentos: mais de 100 cidades MG estão sob alerta

Cento e quarenta e seis municípios de Minas Gerais estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos neste domingo (4/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, considerado um volume pluviométrico bastante alto, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata.

Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Abre Campo
  • Açucena
  • Aimorés
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvarenga
  • Amparo do Serra
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araponga
  • Ataléia
  • Barão de Monte Alto
  • Belo Oriente
  • Bom Jesus do Galho
  • Bugre
  • Caiana
  • Cajuri
  • Canaã
  • Caparaó
  • Capitão Andrade
  • Caputira
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carlos Chagas
  • Central de Minas
  • Chalé
  • Coimbra
  • Conceição de Ipanema
  • Conselheiro Pena
  • Coronel Fabriciano
  • Córrego Novo
  • Cuparaque
  • Dionísio
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Dom Cavati
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Fernandes Tourinho
  • Fervedouro
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Iapu
  • Imbé de Minas
  • Inhapim
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Itabirinha
  • Itanhomi
  • Itueta
  • Jaguaraçu
  • Jampruca
  • Jequeri
  • Lajinha
  • Laranjal
  • Luisburgo
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Marliéria
  • Martins Soares
  • Matipó
  • Mendes Pimentel
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Mutum
  • Nanuque
  • Naque
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Verde de Minas
  • Palma
  • Patrocínio do Muriaé
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Periquito
  • Pescador
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Pocrane
  • Ponte Nova
  • Raul Soares
  • Reduto
  • Resplendor
  • Rio Casca
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Margarida
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Grama
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo do Baixio
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São José do Divino
  • São José do Goiabal
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • Sem-Peixe
  • Sericita
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Taparuba
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Teófilo Otoni
  • Timóteo
  • Tombos
  • Tumiritinga
  • Ubaporanga
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Vermelho Novo
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Visconde do Rio Branco

