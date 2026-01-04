Alagamentos e deslizamentos: mais de 140 cidades MG estão sob alerta
Chuva não tem dado trégua em Minas Gerais e coloca municípios sob alerta de grande perigo devido ao alto volume pluviométrico registrado nos últimos dias
Cento e quarenta e seis municípios de Minas Gerais estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos neste domingo (4/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, considerado um volume pluviométrico bastante alto, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata.
Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Abre Campo
- Açucena
- Aimorés
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araponga
- Ataléia
- Barão de Monte Alto
- Belo Oriente
- Bom Jesus do Galho
- Bugre
- Caiana
- Cajuri
- Canaã
- Caparaó
- Capitão Andrade
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Carlos Chagas
- Central de Minas
- Chalé
- Coimbra
- Conceição de Ipanema
- Conselheiro Pena
- Coronel Fabriciano
- Córrego Novo
- Cuparaque
- Dionísio
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Dom Cavati
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Fernandes Tourinho
- Fervedouro
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Galiléia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabirinha
- Itanhomi
- Itueta
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Jequeri
- Lajinha
- Laranjal
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Marliéria
- Martins Soares
- Matipó
- Mendes Pimentel
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Mutum
- Nanuque
- Naque
- Nova Belém
- Nova Módica
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Verde de Minas
- Palma
- Patrocínio do Muriaé
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pocrane
- Ponte Nova
- Raul Soares
- Reduto
- Resplendor
- Rio Casca
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Grama
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo do Baixio
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- Sem-Peixe
- Sericita
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tombos
- Tumiritinga
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Visconde do Rio Branco