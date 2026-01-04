Alagamentos e deslizamentos: mais de 140 cidades MG estão sob alerta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Cento e quarenta e seis municípios de Minas Gerais estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos neste domingo (4/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, considerado um volume pluviométrico bastante alto, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata.

Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?